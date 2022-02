“Golpea” bolsillos de los cajemenses alzas a los productos de la canasta básica

CIUDAD OBREGÓN.- Con la inflación el costo de la mayoría de los productos de la canasta básica y otros servicios han incrementado su precio, lo que golpea directamente el bolsillo de miles de familias cajemenses, quienes pasan las de “Caín” para surtir sus despensas semana tras semana.

Rosario Blanco, ama de casa, expresó que los precios durante este año han subido mucho y que los productos de primera necesidad se han vuelto difícil de adquirir. Comentó que el gasto que normalmente tenían previsto para una semana, se fue al doble y aun así les siguen faltando cosas.

Resaltó que para ahorrar unos cuantos pesos ella adquiere sus productos en el Mercadito Unión y en algunos tianguis, en lugar de ir a supermercados u otros lugares.

He puesto medidas para economizar y nada más comprar lo que está en el momento más barato, como no comprar frutas que no son de temporada porque están más caras, mejor optar por otras, igual con las verduras y consumir lo que se produce aquí en el valle”, subrayó.