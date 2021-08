Covid y educación en Sonora: Se deciden en zona escolar de Cajeme por clases virtuales

CIUDAD OBREGÓN.- Por no contar con las condiciones adecuadas, ni cómo seguir protocolos de sanidad contra Covid-19, las 10 escuelas de la zona escolar número 80 del municipio de Cajeme regresarán a clases de manera virtual.

Martín Padilla González, director de la Escuela Primaria Escuadrón 201 dentro de esta zona, explicó que al no encontrarse en buen estado la infraestructura y el mobiliario de los planteles, no son aptos para recibir personal y alumnado.

En la zona 80 se hizo un censo con los directores, y el supervisor y la mayoría de las escuelas no tienen condiciones, no tenemos los enseres necesarios, los aires tienen fallas, otras no tienen aires acondicionados, no podemos recibirlos si no tenemos seguridad”, resaltó.