Alejandra Sandoval brilla con luz propia en el ‘deporte ciencia’

CIUDAD OBREGÓN.- Desde que tenía 4 años de edad, Alejandra Sandoval Rivera comenzó a practicar ajedrez, deporte que le ha permitido ganar cientos de medallas y premios y participar en torneos tanto en México como en otros países.

La joven deportista que actualmente tiene 16 años y cursa el segundo semestre de Preparatoria, compartió que a lo largo de su carrera ha participado en ocho torneos panamericanos, tres mundiales y decenas de estatales y regionales, donde ha logrado obtener muchas medallas desde bronce hasta oro.

Es un deporte ciencia, donde tengo que pensar mucho, tengo que tener mucha estrategia, son muchas las variantes que hay que tomar en cuenta, gracias a la experiencia que mi trayectoria me ha dado, he podido obtener las metas que he logrado hasta el momento”, indicó.