Cerro de la campana

Aunque en el balance que hará el presidente Enrique Peña Nieto de su sexto y último informe presidencial no habrá mención de que la modernización de la Cuatro Carriles está sin culminarse para los sonorenses, sí está muy presente el estado actual de la carretera. Y quien resumió en una frase los trabajos de años para rehabilitar la carretera federal número 15 fue la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que ayer dijo que la construcción va “a paso de burro”, con lo que coinciden usuarios particulares, así como empresarios del transporte y la industria, así como los productores. En lo que confía la mandataria estatal es que, después de que ayer se venció el plazo comprometido para terminar la obra, ahora sí el 30 de noviembre próximo finalice la construcción de concreto hidráulico, ampliación y señalización. Hay escepticismo entre el empresariado sonorense de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, cumpla con la obra, aunque el titular del Centro SCT en Sonora, Javier Hernández Armenta, asegura que se terminará porque ya sólo resta alrededor del 10% de los trabajos para convertir los más de mil kilómetros de la Cuatro Carriles en una verdadera autopista. Y a propósito del sexto informe presidencial, hoy será la entrega al Congreso de la Unión para su análisis y este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje ante líderes políticos, del empresariado y de organizaciones de la sociedad civil. Peña Nieto considera que en su sexenio ha habido avances relevantes y que impulsó la transformación del País con las reformas estructurales que se lograron, dijo, a través del Pacto por México, además de las acciones económicas como el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la continuidad del TLC. Su balance lo presentará en un mensaje a la Nación en un acto especial en Palacio Nacional. Mientras tanto, siguen sus spots de una serie de trece videos donde resume acciones de su administración y que se han difundido en televisión y redes sociales. Líderes de la sociedad civil ven con preocupación que a pesar de la grave situación de violencia que enfrenta el País, el Consejo Nacional de Seguridad Pública no ha sesionado en lo que va de este año. Aunque el Consejo debe sesionar cada seis meses, no lo ha hecho y mientras tanto la inseguridad, los hechos criminales y el incremento de homicidios dolosos siguen registrándose a lo largo y ancho del territorio nacional. Los representantes del Observatorio Nacional Ciudadano y Causa en Común han expresado su preocupación porque la última reunión fue en diciembre del año pasado y dicen que todos parecieran estar concentrados en la transición ya que no hay ninguna señal para sesionar, tarea que le corresponde convocar al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Lo que sí se sabe es que en este proceso previo a la llegada del nuevo Gobierno federal ya están trabajando en la materia y en esta labor está el hoy senador por Sonora y próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño. Por cierto, ayer Alfonso Durazo y el presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, se reunieron en la Ciudad de México para platicar sobre las mejores prácticas en materia de seguridad que ayuden a consolidar esa agenda nacional.