SIUS lleva a tribunales sus demandas por incumplimientos de rectoría en el Contrato Colectivo

Dena María Jesús Camarena Gómez rindió protesta como la primera rectora de la Universidad de Sonora elegida democráticamente por la comunidad universitaria. FOTO: ESPECIAL

La dirigente del Sindicato indicó que al SIUS se le otorgó al SIUS el 8.56% de la proporcionalidad del Contrato Colectivo de Trabajo, pero a la fecha no se ha cumplido.

SONORA. — El Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS) denunció la falta de respuesta de autoridades de la Universidad de Sonora respecto a sus demandas, por lo que buscará judicializar el proceso y se manifestarán el próximo lunes.

Dorotea Rascón Ruiz, dirigente del SIUS, indicó que desde el 1 de noviembre de 2023, se le otorgó al SIUS el 8.56% de la proporcionalidad del Contrato Colectivo de Trabajo y a la fecha no se ha cumplido, por lo que buscan diversas medidas para exigir la resolución del conflicto.

“Ya solicitamos que vinculen a las autoridades y que se judicialice toda la situación, porque están lastimando a muchos compañeros de nuestro Sindicato y hay una presión muy fuerte hacia el Comité Ejecutivo en la defensa que tenemos que hacer con nuestras autoridades universitarias”, declaró.

Según explicó Rascón Ruiz, de la totalidad, el 8.56% le corresponde al Sindicato SIUS en prestaciones económicas, en proponer personal eventual y en otros rubros, pero aseguró que la Universidad ha hecho caso omiso.

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Desde el 1 de noviembre que se emitió esta sentencia, mencionó, sí se han tenido avances y reuniones con autoridades tanto universitarias como del Gobierno del Estado, pero no se ha garantizado el cumplimiento en su totalidad ni los acuerdos a los que llegan.

“A la hora de regresarnos a las instalaciones de la universidad, se les olvida los compromisos que hacen de cumplir con la sentencia, no es algo que esté fuera de lo que no nos corresponde”, destacó.

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Para exigir ese cumplimiento el próximo lunes 12 de octubre, a partir de las 06:00 horas, cerrarán el paso a los vehículos en todos los accesos al campus Hermosillo de la Universidad de Sonora y de no recibir respuesta, tomarían otras medidas.