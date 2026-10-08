¿Vas en auto a la Unison? SIUS anuncia cierre de todos los accesos vehiculares del campus Hermosillo para el lunes 12 de octubre desde las 6:00 horas

El SIUS anunció el cierre de todos los accesos vehiculares del campus Hermosillo a partir de las 06:00 horas del lunes 12 de octubre. FOTO: BANCO DIGITAL GH

La dirigente sindical señala que aún hay pendientes en el cumplimiento de la sentencia laboral y advierte que podrían acordarse otras medidas.

HERMOSILLO, Sonora.- Quienes acudan en automóvil al campus Hermosillo de la Universidad de Sonora deberán prever el cierre de todos los accesos vehiculares anunciado por el Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS) para el lunes 12 de octubre, a partir de las 06:00 horas.

Dorotea Rascón Ruiz, dirigente del SIUS, indicó que la protesta busca exigir el cumplimiento integral de una sentencia emitida el 1 de noviembre de 2023, que reconoce al sindicato el 8.56% de proporcionalidad del contrato colectivo de trabajo. Aunque se han realizado reuniones y registrado avances, afirmó que todavía existen pendientes.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CIERRE DE ACCESOS EN LA UNISON?

El cierre anunciado para el campus Hermosillo contempla impedir el paso de vehículos en todos sus accesos.

Estos son los datos para quienes tengan previsto acudir a la Universidad:

Fecha: lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Hora de inicio: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: campus Hermosillo de la Universidad de Sonora.

campus Hermosillo de la Universidad de Sonora. Alcance anunciado: todos los accesos vehiculares.

En la información proporcionada no se precisa una hora de reapertura, ni se detallan restricciones al ingreso peatonal o una suspensión de clases.

¿POR QUÉ EL SIUS CERRARÁ LOS ACCESOS VEHICULARES?

Rascón Ruiz explicó que la Asamblea General del Sindicato acordó la manifestación para exigir a las autoridades universitarias el cumplimiento de la sentencia.

Es una manifestación pacífica, que ya había acordado la Asamblea General del Sindicato y nosotros hemos tratado de mostrar toda la voluntad posible por sacar adelante la sentencia del 1 de noviembre del 2023”, dijo.

Según la dirigente, el 8.56% de proporcionalidad corresponde al SIUS en prestaciones económicas, en la propuesta de personal eventual y en otros rubros del contrato colectivo de trabajo. Aseguró que la Universidad no ha cumplido en su totalidad.

La Asamblea General del SIUS acordó la manifestación para reclamar el cumplimiento de la proporcionalidad del contrato colectivo de trabajo.





¿QUÉ AVANCES REPORTA EL SINDICATO EN SUS DEMANDAS?

Desde la emisión de la sentencia, mencionó, se han tenido avances y reuniones con autoridades universitarias y del Gobierno del Estado. Sin embargo, sostuvo que esas gestiones no han garantizado el cumplimiento integral.

Ya solicitamos que vinculen a las autoridades y que se judicialice toda la situación, porque están lastimando a muchos compañeros de nuestro Sindicato y hay una presión muy fuerte hacia el Comité Ejecutivo en la defensa que tenemos que hacer con nuestras autoridades universitarias”, declaró.

¿QUÉ PASARÁ SI EL SIUS NO RECIBE RESPUESTA?

La dirigente señaló que, si no reciben respuesta a sus demandas, podrían tomar otras medidas, aunque no especificó cuáles serían ni cuándo se aplicarían.