La Nación Tohono O’odham busca frenar la construcción del muro fronterizo en 100 kilómetros de sus territorios ancestrales y condena la tala del árbol sagrado “La Abuela” en Arizona, además de denunciar daños a sitios arqueológicos y culturales por las obras de la barrera

La comunidad indígena denunció daños a sitios sagrados y arqueológicos por las obras de la barrera y reiteró que continuará su lucha legal para proteger sus territorios soberanos

A través de un comunicado oficial, la Nación Tohono O’odham condenó la tala del árbol conocido como “La Abuela”, ocurrida el 5 de octubre en Lochiel, Arizona, mientras mantiene una disputa legal en tribunales federales para impedir la construcción del muro fronterizo en 100 kilómetros de sus territorios ancestrales.

Las autoridades tribales acusaron al gobierno federal de Estados Unidos de mostrar desprecio por los recursos naturales y culturales de la región. Además, calificaron la construcción del muro fronterizo como una medida inútil y destructiva para el patrimonio ambiental de la zona limítrofe.

El árbol “La Abuela” era protegido por activistas que se oponían a las obras fronterizas. Sin embargo, el 5 de octubre fue talado, un hecho que provocó el rechazo de la nación indígena, que reiteró su preocupación por las afectaciones al entorno natural y a los espacios de importancia cultural.

El muro fronterizo también ha provocado daños a sitios sagrados

La disputa legal de la Nación Tohono O’odham continúa en los tribunales. El 13 de agosto de 2026, un juez federal rechazó la petición de la comunidad para impedir la construcción del muro en los 100 kilómetros de sus tierras, al considerar necesaria la medida por motivos de seguridad nacional.

Pese a este revés judicial, los representantes legales de la nación tribal mantienen su oposición al proyecto. Mientras tanto, los trabajos de construcción han provocado afectaciones a sitios sagrados y arqueológicos, entre ellos Las Playas Intaglio.

Este geoglifo se encuentra fuera de los terrenos de la nación tribal, al poniente de sus tierras, y es considerado un sitio sagrado. De acuerdo con la información proporcionada, resultó dañado en aproximadamente 15 metros debido al paso de maquinaria pesada que abrió un corredor para la construcción del segundo muro fronterizo.

La comunidad indígena mantendrá su oposición a las obras

En su comunicado, las autoridades tribales también señalaron el despliegue de fuerza y el desalojo de activistas en Lochiel, acciones que calificaron como violentas.

Ante estos acontecimientos, la Nación Tohono O’odham reiteró su rechazo a la construcción del muro fronterizo y aseguró que continuará trabajando para impedir que las obras avancen sobre sus tierras soberanas.

La comunidad sostiene que la defensa de sus territorios no solo implica proteger sus límites ancestrales, sino también preservar los recursos naturales, los sitios arqueológicos y los espacios sagrados que forman parte de su patrimonio cultural.

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