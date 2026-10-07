Anuncia SIUS bloqueo de accesos en campus Hermosillo de la Unison este próximo 12 de octubre

Sindicato paralizará la máxima casa de estudios por incumplimiento de sentencias judiciales — El Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS) aprobó en asamblea realizar el bloqueo de la totalidad de los accesos vehiculares del Campus Hermosillo a partir de las 6:00 de la mañana del próximo lunes 12 de octubre. La agrupación sindical solicitó a la comunidad universitaria tomar precauciones ante las molestias que la movilización pueda generar.

Denuncian desacato a sentencia laboral sobre representatividad de plazas

De acuerdo con la organización, la protesta responde al incumplimiento por parte de la Unison a una sentencia firme con fecha del 1 de noviembre de 2023 (Juicio Especial Colectivo 21/2023). Dicho fallo reconoció formalmente al SIUS la representatividad del 8.56 % de las plazas dentro de la institución.

Vence plazo otorgado por el Tribunal Laboral

El gremio señaló que el pasado 18 de agosto de 2026, el Tribunal Laboral declaró fundado el incumplimiento de la Cláusula 106 del Contrato Colectivo. A pesar de que se le concedió a la universidad un plazo de 15 días para acreditar su cumplimiento integral, este periodo concluyó sin que la autoridad universitaria presentara la documentación requerida.

Exigen respuesta formal y garantizan protesta pacífica

El SIUS aseguró que la manifestación se desarrollará de manera pacífica y ordenada, manteniendo la vía jurídica para la resolución del conflicto. Exigen a la administración de la Universidad de Sonora la entrega de una propuesta concreta, documentada e información transparente para la comunidad universitaria.

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