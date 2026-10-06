Unison inaugura “Búho Emprende” para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas de negocio

La Universidad de Sonora planea llevar este modelo a distintas áreas de la institución.

SONORA. — Para que los estudiantes de la Universidad de Sonora tengan un área donde puedan desarrollar sus emprendimientos, la institución inauguró hoy el programa “Búho Emprende”.

Dena María Jesús Camarena Gómez, rectora de la Universidad de Sonora, comentó que para aquellos jóvenes que tengan una idea de emprendimiento, la institución les brindará apoyo para hacerla realidad.

“Nosotros formamos a estudiantes y les estamos dando a través del programa de emprendimiento esas herramientas necesarias para que puedan llevar y fortalecer ese proyecto que han iniciado darle ilusión”, dijo.

Actualmente, la plaza cuenta con 32 espacios disponibles y 28 estudiantes forman parte del programa “Búho Emprende”, explicó, donde se encuentran distintos tipos de emprendimientos, como comida, accesorios, artesanías, entre otros.

Silvia Maytorena Arvizu, coordinadora de Búho Emprende, detalló que más adelante los puestos serán compartidos, por lo que por el momento serán temporales.

“Más adelante vamos hacer otra capacitación y entonces ellos van a dividir el stand, uno en la mañana y otro en la tarde, debido a que ellos también tienen sus clases”, aseguró.

Carmen Leticia González, coordinadora de Búho Emprende, precisó que los requisitos que los estudiantes tenían que cumplir para ingresar al programa eran completar las capacitaciones sobre aspectos legales, marketing digital, entre otros temas, además de realizar entregables para adquirir alguno de los puestos.

Debido a que esta área es un formato piloto, en caso de tener éxito, la Universidad de Sonora planea llevar este modelo a distintas áreas de la institución.

Aarón Esteban Fuentes Padilla, dueño del emprendimiento Chrrysdump, comentó que su negocio comenzó con la venta de artículos de segunda mano relacionados con la cultura del anime, cómics, entre otros temas, por lo que posteriormente se enfocó en series de nicho y personajes específicos.

“Ya he vendido en la universidad con las ferias de emprendimiento; la verdad me parece una oportunidad (el nuevo programa) bastante buena para los emprendedores ya que muchas dependían de las ferias de emprendimiento”, dijo.

Los precios que maneja son de 50 pesos o menos, con productos como peluches, llaveros y pulseras.

Francisco Antonio Encinas Palacio, dueño de Sandichill, mencionó que su negocio comenzó hace una semana y vende sandía preparada con un palillo, chile Tajín, un dulce, chamoy y algunos dulces adicionales a elección del cliente.

“Se me hace muy bien porque si quedó muy bonita la plaza, no está tan céntrico porque está muy interesante, me gusta mucho la diversidad que hay, no nomás se cerraron abrir comida o belleza, todos pueden, artesanías”, puntualizó.

Otro de los motivos por los que los estudiantes decidieron vender sus productos es para solventar gastos como gasolina, útiles escolares y alimentos.