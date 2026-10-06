Profepa investiga la muerte de Moana en el Delfinario Sonora y solicita necropsia, estudios de laboratorio y registros de los últimos 135 días

El ejemplar era una hembra de delfín nariz de botella de 8 años. | Crédito: Profepa

La autoridad federal realiza una visita de verificación para conocer qué ocurrió con el ejemplar y determinar la causa de su fallecimiento.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza una visita de verificación al Delfinario Sonora, ubicado en Guaymas, para revisar la documentación relacionada con la muerte de Moana, una delfín hembra nariz de botella de 8 años que falleció el pasado 1 de octubre.

La dependencia informó que busca conocer qué ocurrió con el ejemplar y determinar, con base en estudios veterinarios y de laboratorio, la causa de su muerte.

De acuerdo con un comunicado emitido por Profepa, la visita de verificación se lleva a cabo durante los días 5 y 6 de octubre.

¿Qué está revisando Profepa en el Delfinario Sonora?

La revisión de la autoridad federal busca reunir información sobre las condiciones en las que se encontraba Moana antes de su muerte.

Para ello, Profepa solicitó los resultados de la necropsia, procedimiento que permite realizar una evaluación posterior al fallecimiento y obtener elementos para establecer una posible causa de muerte.

Además, pidió estudios complementarios de laboratorio y las bitácoras correspondientes a los últimos 135 días, entre ellas las relacionadas con:

Trabajo y manejo del ejemplar.

Alimentación.

Comportamiento.

Atención veterinaria.

Calidad del agua.

La información será utilizada por la autoridad para conocer lo ocurrido con Moana y determinar si los estudios disponibles permiten establecer la causa de su fallecimiento.

¿Cuándo murió Moana?

Moana murió el jueves 1 de octubre, alrededor de las 08:40 horas, en las instalaciones del Delfinario Sonora, en Guaymas.

Tras detectar su fallecimiento, el personal médico veterinario activó los protocolos correspondientes.

Carlos Ernesto Zataráin González, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), explicó que se realizó una evaluación clínica post mortem, además de la necropsia y la toma y resguardo de muestras biológicas para efectuar análisis complementarios.

¿El huracán Polo tuvo relación con la muerte de Moana?

La información proporcionada por Cedes no establece que el huracán Polo haya causado la muerte de Moana.

El fenómeno meteorológico afectó la región Guaymas-Empalme el martes 29 de septiembre como huracán categoría 1. Días después, el 1 de octubre, ocurrió el fallecimiento del ejemplar.

El Delfinario Sonora permanece cerrado al público debido a los daños que sus instalaciones sufrieron durante el paso del fenómeno. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido señalada por las autoridades como la causa de la muerte de Moana.

La determinación dependerá de los resultados de la necropsia, los estudios de laboratorio y la información que ahora revisa Profepa.

¿Qué pasará con el caso?

Por ahora, el siguiente paso es esperar los resultados de la información solicitada por Profepa.

La dependencia federal indicó que dará a conocer oportunamente los resultados de la visita de verificación. Hasta entonces, la causa de muerte de Moana permanece sin determinar.

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