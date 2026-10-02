Tras las inspecciones de 2025 que derivaron en la clausura total temporal de Dolphin Connection Cancún, la Profepa mantiene asegurados a nueve delfines y ahora evalúa con especialistas si seis ejemplares pueden ser reubicados

En octubre de 2025, la Profepa ordenó la clausura total temporal del Dolphin Connection Cancún. | Crédito: Profepa

La dependencia constató mejoras en el agua y ausencia de patógenos tras la implementación de medidas en el recinto, pero el procedimiento administrativo continúa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene una vigilancia permanente de los nueve delfines asegurados en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo.

El objetivo prioritario, según la dependencia, es garantizar su bienestar y mejorar sus condiciones mientras se determina la viabilidad de su eventual reubicación.

La información fue dada a conocer por la propia Profepa, que también detalló que en octubre de 2025 determinó la clausura total temporal del predio y el aseguramiento de los nueve ejemplares debido a diversas irregularidades encontradas en el recinto.

¿Por qué clausuraron Dolphin Connection Cancún?

En octubre de 2025, la Profepa ordenó la clausura total temporal del recinto y el aseguramiento de los nueve delfines. Entre las irregularidades detectadas, la dependencia mencionó la presencia de estanques con agua turbia y escasa limpieza.

De acuerdo con El Universal, las inspecciones se realizaron entre 2024 y 2025 y en ellas se identificaron condiciones que requerían atención para garantizar el bienestar de los animales.

El medio también señaló que el delfinario presentaba una elevada mortalidad, con 16 delfines que murieron entre junio de 2018 y agosto de 2025.

¿Qué cambios hay desde la clausura?

A partir de la clausura y el aseguramiento, la Profepa impuso al recinto una serie de medidas correctivas con el objetivo de estabilizar la salud de los ejemplares y mejorar las condiciones de su entorno.

Actualmente, la institución ha notado cambios sustanciales en el recinto como resultado de las medidas implementadas:

El sistema de soporte de vida fue mejorado para incrementar la recirculación del agua.

Los estanques presentan mejores condiciones de limpieza y claridad.

Los análisis realizados por la Profepa constataron el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua y la ausencia de los agentes patógenos previamente detectados.

Se mantiene una revisión médica permanente de los ejemplares, con estudios clínicos y seguimiento individual de su alimentación.

La Profepa aclaró que estas mejoras no significan que los problemas que dieron origen a la intervención hayan desaparecido ni eliminan las responsabilidades que pudieran derivarse de los presuntos incumplimientos detectados.

El procedimiento administrativo continúa en curso.

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¿Cómo están los nueve delfines?

Los nueve ejemplares presentan padecimientos que requieren seguimiento:

Afectaciones oculares

Lesiones

Alteraciones en lengua y mucosa oral

Desgaste dental

Otros padecimientos crónicos

En términos generales, tres delfines difícilmente serán candidatos a traslados debido al riesgo asociado con su estado de salud.

Para los otros seis, un eventual traslado está siendo considerado con el apoyo de especialistas en el tema.

De acuerdo con El Universal, durante las revisiones iniciales, la dependencia identificó que tres de los ejemplares presentaban una condición delicada de salud, relacionada con su avanzada edad y padecimientos crónicos.

Mientras que los otros seis presentaban alteraciones y enfermedades que requerían atención y seguimiento médico.

¿Qué pasará con los delfines?

La Profepa continuará evaluando la evolución médica, conductual y social de cada delfín. Cualquier decisión sobre una eventual reubicación será en beneficio de la vida y bienestar de los ejemplares y considerará tanto su condición individual como los vínculos sociales existentes entre ellos.

La intervención de la Profepa ha permitido mejorar las condiciones en las que se encuentran estos nueve delfines. Nuestro objetivo inmediato es que reciban la mejor atención posible y que las condiciones que pusieron en riesgo su bienestar no vuelvan a presentarse.

“Al mismo tiempo, estamos evaluando responsablemente cuáles ejemplares pueden ser reubicados sin poner en riesgo su vida. La prioridad son y seguirán siendo los delfines”, señaló Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de protección al ambiente.

¿Qué sigue para el recinto?

El procedimiento administrativo continúa en curso. La Profepa mantiene la vigilancia permanente de los nueve ejemplares y no ha eliminado las responsabilidades que pudieran derivarse de los presuntos incumplimientos detectados.

Cualquier decisión sobre el futuro de los delfines se tomará con base en evaluaciones clínicas actualizadas y privilegiando su vida y bienestar.

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