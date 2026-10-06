Harlem Globetrotters llenan de trucos, humor y basquetbol el Gimnasio de la Unison en Hermosillo

Los Harlem Globetrotters hicieron vibrar el Gimnasio Universitario de la Unison con su espectáculo “The 100 Year Tour”, entre jugadas de fantasía, música, baile e interacción con el público

HERMOSILLO. — Entre pases, tiros de larga distancia, piruetas y una buena dosis de humor, los Harlem Globetrotters hicieron de la duela del Gimnasio Universitario de la Unison toda una fiesta, durante su presentación de hoy en Hermosillo, como parte de su gira “The 100 Year Tour”, con la que celebran un siglo de historia.

El espectáculo comenzó alrededor de las 19:53 horas, con la salida de Hammer a la chancha, pidiéndole a los asistentes levantar la voz para “encender el escenario”.

“Damas y caballeros, ayúdenme a hacer mucho ruido, vamos a encender esto”, pidió, antes de contar en español: “1, 2, 3”, provocando una respuesta inmediata desde las gradas, entre gritos, aplausos y hasta pataleos.

La fiesta continuó con la aparición de Glowie, la mascota de los Globetrotters, quien bailó, hizo piruetas y recorrió la cancha para interactuar con los aficionados, antes de que los equipos saltaran a la duela.

De un lado, los tradicionales Harlem Globetrotters, de azul y rojo; del otro, sus eternos rivales, los Washington Generals, de verde, cada uno haciendo un espectáculo de bailes y piruetas, dejando claro que que aquello sería mucho más que un partido de basquetbol.

Con la música de “La Cucaracha” y al grito de “¡Viva México!”, comenzó el encuentro, con Harlem tomando la delantera desde las primeras posesiones.

Los Globetrotters comenzaron a desplegar su repertorio, pases sin mirar, manejo de balón, tiros desde distintos puntos de la cancha y movimientos que parecían desafiar las reglas del basquetbol.

Fue la jugadora número 1, Ace Porter, de Harlem, quien protaonizó la primera canasta de la noche, haciendo su icónico tiro de espaldas.

La interacción con el público fue constante. Ace invitó a varias niñas a bajar a la cancha para enseñarles algunos trucos, entre ellos hacer girar el balón sobre un dedo.

Jumpin Ballard, bromeó con hacerle “calzón chino” a uno de los árbritros, y después tirarle la ropa interior a uno de los asistentes en las gradas.

Incluso, hubo espacio para los más pequeños, pues uno de los momentos más tiernos de la noche fue cuando levantaron a un bebé entre los brazos mientras sonaba la conocida música de “El Rey León”, provocando los aplausos y las risas de los asistentes.

Entre los jugadores que destacaron estuvieron el número 1, Ace Porter; el 17, Diesel Kirkendoll; el 46, Tree Douglas, y el 31, Donte “Hammer” Harrison, uno de los principales showmen del equipo.

El medio tiempo tampoco significó descanso para el espectáculo. Big G, la mascota que lleva el número 100 en honor al centenario, salió a la duela para poner a bailar al público y realizar sus propias piruetas.

Y mientras los jugadores regresaban a la cancha, continuaron las jugadas de fantasía. En una de ellas, Hammer Harrison, con el número 31, cargó al jugador número 13 de los Generals y lo llevó hasta una persona del público, mientras sonaba una canción romántica, provocando las carcajadas de los aficionados.

Los jugadores deleitaron a los hermosillenses con más trucos, baile e interacción con las gradas, dejando en el olvido el marcador a favor de Harlem, pues la diversión se llevó la victoria.

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