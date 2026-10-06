Durazo asegura que Sonora tiene agua garantizada hasta 2028 por las lluvias del huracán Polo y presas al 100%

En Navojoa se registraron 380 milímetros de lluvia en dos horas; el Gobierno desplegó más de 6 mil 500 elementos y 969 vehículos de emergencia en la contingencia.

Las lluvias generadas por el huracán Polo y los acumulados registrados en este año generó un impacto en la captación en las presas, el gobernador aseguró que con esto se garantizará el abasto de agua al menos para todo el 2027.

Alfonso Durazo Montaño destacó que algunas de las presas se encuentran al 100% y con eso se garantiza el agua para el estado.

Las presas del estado han tenido un incremento importante, creo que podemos decir que tendremos agua suficiente garantizada para el 2028, más lo que continúe lloviendo. Hay presas que están al 100%, otras, al Sur del Estado, en Navojoa está más baja que el año pasado a estas fechas, pero es la única”, dijo.

Las atenciones a los municipios afectados por Polo

La zona donde más llovió en el estado fue en Navojoa donde en un periodo de dos horas se registró una lluvia de 380 milímetros.

El Gobierno del estado mantiene atenciones a los municipios afectados por las inundaciones del huracán Polo, principalmente en Navojoa, Empalme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto, entre otros.

En la contingencia se desplegaron más de seis mil 500 elementos y 969 vehículos de emergencia.

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