Nuevo hospital del Issste en Hermosillo no tiene recursos en el proyecto de presupuesto 2027 y diputados de Sonora buscan conseguir 2 mil 500 millones de pesos

Derechohabientes piden mejores instalaciones ante el deterioro del hospital “Fernando Ocaranza” del Issste en Hermosillo. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Diez legisladores firmaron una solicitud ante la Comisión de Presupuesto y buscarán el respaldo de Alfonso Durazo para impulsar la obra.

MÉXICO.- Legisladores federales sonorenses buscan que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 contemple una partida de 2 mil 500 millones de pesos para construir un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Hermosillo.

El proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no incluye recursos para ese nuevo hospital, confirmaron diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) en entrevista con Grupo Healy. Los 10 representantes de Sonora firmaron un escrito para solicitar la asignación, ante las demandas de derechohabientes por mejores instalaciones debido al deterioro del hospital “Fernando Ocaranza”.





DIEZ DIPUTADOS DE SONORA SOLICITAN RECURSOS PARA EL ISSSTE

Agustín Rodríguez Torres, diputado federal del PAN, informó que los legisladores de la entidad acordaron impulsar juntos la petición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Platicamos entre los 10 diputados y diputadas de Sonora, firmamos un escrito y lo presentamos a la presidenta de la Comisión de Presupuesto en Diputados para que etiqueten los 2 mil 500 millones de pesos necesarios. El terreno ya está”, indicó.

Rodríguez calificó como “algo inédito” que diputados de distintas fracciones parlamentarias se unieran en una causa.

Necesitamos hacer más política, ya dimos un primer paso, es algo inédito que diputados y diputadas de cuatro distintas fracciones parlamentarias, algunas de oposición, de Morena, del PT, MC, PAN; es un primer gran paso que todos estemos a favor de la causa”, añadió.





CÓMO BUSCAN FINANCIAR EL NUEVO HOSPITAL EN HERMOSILLO

Jacobo Mendoza Ruiz, diputado federal de Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, confirmó que el proyecto no contempla la partida solicitada.

En el tema del Issste de Hermosillo estamos dando la pelea para que venga la asignación de 2 mil 500 millones para la construcción del nuevo hospital. No viene, pero vamos a apoyar al Gobernador.. Queremos cerrar la pinza a ese tema, ya sea a través de la asignación directa, ampliación o un proyecto multianual”, dijo.

Las alternativas planteadas por el legislador son:

Asignación directa de recursos para construir el hospital.

de recursos para construir el hospital. Ampliación presupuestal para financiar el proyecto.

para financiar el proyecto. Un proyecto multianual, con recursos distribuidos en varios años.

Mendoza Ruiz precisó que el nuevo hospital se construiría en un terreno que ya tiene el Issste y aseguró que existe respaldo de los representantes sonorenses.

Para poder construir uno nuevo en el terreno que ya existe. Hay respaldo de todos los diputados de Sonora, vamos a dar la pelea”, explicó.

Los 2 mil 500 millones de pesos todavía no son una asignación confirmada; corresponden al monto que los diputados buscan incorporar al presupuesto federal.





BUSCARÁN QUE DURAZO GESTIONE LOS RECURSOS ANTE SHEINBAUM

Rodríguez Torres agregó que solicitarán al gobernador Alfonso Durazo Montaño que pida personalmente los recursos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y sea él quien le pida a la Presidenta que dé instrucciones, porque no les dan permiso de cambiar ni una coma. Que sea la Presidenta quien instruya a la Comisión de Presupuesto”, aclaró.

La intención de los legisladores es reforzar la gestión para que el nuevo hospital cuente con financiamiento en 2027.





QUÉ RECURSOS PARA SONORA CONTEMPLA EL PRESUPUESTO 2027

De acuerdo con Rodríguez Torres, la cartera de inversión del proyecto de presupuesto federal contempla 566 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil 100 millones corresponden a Sonora, sin incluir los recursos solicitados para el nuevo hospital del Issste en Hermosillo.

Esta cifra corresponde a la cartera de inversión, por lo que no representa el total de recursos federales previstos para el Estado.

De acuerdo con una revisión de Grupo Healy a los Proyectos de Inversión del PPEF-2027, se contemplan las siguientes obras y asignaciones:

San Luis Río Colorado: 230 millones de pesos para construir un Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12.

230 millones de pesos para construir un Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del Hospital General de Subzona No. 12. Guaymas: 875.8 millones de pesos para construir un Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGZ No. 4.

875.8 millones de pesos para construir un Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGZ No. 4. Pueblo Yaqui: 300 millones de pesos para ampliar el Distrito de Riego 018.

300 millones de pesos para ampliar el Distrito de Riego 018. Puerto Peñasco: 130 millones de pesos para construir y equipar instalaciones navales en la Sexta Zona Naval.

130 millones de pesos para construir y equipar instalaciones navales en la Sexta Zona Naval. Corredor Energético de Sonora: 500 millones de pesos para su desarrollo, que incluye el gasoducto Naco-Guaymas.

También aparecen recursos para la ampliación y remodelación de la clínica hospital del Issste en Guaymas y para acciones de drenaje y saneamiento en Nogales.

En un rubro distinto, el de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el proyecto contempla 21 mil 518 millones de pesos para Sonora, un aumento de casi 2 mil millones respecto a lo otorgado el año pasado.





NUEVO HOSPITAL DEL ISSSTE TIENE ANTECEDENTES DESDE 2023

La solicitud presupuestal retoma un proyecto anunciado desde abril de 2023, cuando el entonces director del Issste, Pedro Zenteno, informó que se contemplaba construir un nuevo hospital en Hermosillo con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

La exigencia de mejores instalaciones ha motivado movilizaciones anteriores. En julio de 2025, maestros protestaron frente al hospital Fernando Ocaranza y denunciaron la falta de avances en la construcción.

En enero de 2026, Martí Batres, director general del instituto, informó que la donación del terreno había sido aprobada en diciembre de 2025, aunque aún no existía una fecha definida para iniciar la obra.

La gestión ocurre después de que trabajadores, derechohabientes y pensionados rechazaron remodelar el hospital actual y solicitaron un inmueble nuevo.