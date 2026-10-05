Huracán Polo en Sonora dejó ocho tramos sin circulación y cuatro puentes dañados, además de afectaciones en más de 400 kilómetros de caminos rurales

El ejido Cruz de Piedra, en Empalme, presentó zonas inundadas tras las lluvias del huracán Polo. FOTO: JULIÁN ORTEGA

El informe documentó daños en accesos a comunidades de Empalme y Suaqui Grande, así como en terracerías de Navojoa, Álamos y Rosario Tesopaco.

HERMOSILLO, Sonora.- Tras el paso del huracán “Polo”, ocho tramos carreteros quedaron sin circulación y cuatro puentes registraron daños en Sonora, de acuerdo con el informe que sustenta la declaratoria de emergencia en 13 municipios del Estado.

Las afectaciones también alcanzaron más de 400 kilómetros de caminos rurales y terracerías en Navojoa, Álamos y Rosario Tesopaco. Entre los daños documentados se encuentra el desplome del puente de acceso a Suaqui Grande, sobre la carretera Tecoripa-Suaqui Grande.

CARRETERAS Y ACCESOS AFECTADOS POR EL HURACÁN POLO

El informe identificó ocho tramos carreteros que quedaron sin circulación durante la emergencia:

Carretera 362 , que conduce a la comunidad de Cebampo.

, que conduce a la comunidad de Cebampo. Carretera 172 .

. Carreteras 137 y 168 , en La Calle 26.

, en La Calle 26. Carretera estatal 121 .

. Carretera Federal 15 , a la altura del kilómetro 80.

, a la altura del kilómetro 80. Camino rural a Empalme .

. Acceso a la comunidad de Tónichi.

El balance corresponde a las afectaciones registradas por el fenómeno meteorológico. No precisa cuáles de estos tramos continúan cerrados, ni incluye fechas de reapertura.

PUENTES DAÑADOS EN EMPALME Y SUAQUI GRANDE

De los cuatro puentes carreteros con daños, tres se localizaron en la carretera del ejido Juan Rodríguez, en Empalme.

El otro corresponde al acceso al Municipio de Suaqui Grande, sobre la carretera Tecoripa-Suaqui Grande, donde se desplomó la estructura.

En esa localidad, las lluvias también provocaron daños en caminos, afectaciones en la energía eléctrica y pozos e inundaciones.

Además de los puentes y las carreteras, el informe documentó afectaciones en más de 400 kilómetros de caminos rurales y terracerías, distribuidos en Navojoa, Álamos y Rosario Tesopaco.

LOS 13 MUNICIPIOS DE SONORA DECLARADOS EN EMERGENCIA

Según la información publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, citada en el reporte, el pasado 1 de octubre se declaró en emergencia a:

Cajeme.

Navojoa.

Pitiquito.

Empalme.

Huatabampo.

Bácum.

Etchojoa.

Álamos.

Quiriego.

Suaqui Grande.

Rosario.

San Ignacio Río Muerto.

Benito Juárez.

La declaratoria de emergencia en estos 13 municipios se emitió por los daños ocasionados por “Polo”, que dejó alrededor de 29 mil 230 personas afectadas de manera directa durante su paso por el Estado.

NAVOJOA Y CAJEME CONCENTRARON LOS DAÑOS EN VIVIENDAS

Los daños en viviendas fueron los más recurrentes, con más de 8 mil 152 casos registrados. Los municipios con las mayores cifras fueron:

Navojoa: 4 mil 900 viviendas afectadas.

4 mil 900 viviendas afectadas. Cajeme: mil 800.

mil 800. Empalme: 810.

810. Benito Juárez: 180.

180. Bácum: 79.

79. Álamos: 76.

76. San Ignacio Río Muerto: 64.

64. Rosario: 60.

Por su parte, Pitiquito, Huatabampo, Etchojoa y Quiriego registraron 50 viviendas afectadas o menos cada uno.

En Empalme, familias de comunidades afectadas solicitaron alimentos y láminas tras perder muebles y electrodomésticos.

ACCIONES DE AUXILIO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

Con la declaratoria de emergencia, señala el informe, las autoridades establecieron y coordinaron acciones de prevención, auxilio y atención inmediata para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población afectada.

La información proporcionada no detalla un calendario de reparación de los puentes y caminos dañados ni el estado actualizado de la circulación en los ocho tramos reportados.