Empalme y Guaymas presentan marea creciente con niveles nunca vistos en 70 años

Guaymas y Empalme tuvieron una creciente de marea mayor a un metro por encima del nivel normal para esta temporada.

SONORA. — Guaymas y Empalme tuvieron una creciente de marea mayor a un metro por encima del nivel normal para esta temporada, fenómeno que, según ciudadanos de estas localidades, no se presentaba desde hace 70 años, aseguró José Ángel Burruel Mariscal, coordinador de Protección Civil de Guaymas.

“El incremento empezó ayer, de un metro por encima de su nivel normal, según la tabla de mareas que proporciona la Marina. Esto ya estaba previsto por varias situaciones; el principal es la alta marea que existe esta temporada, pero también la llegada del Huracán Polo y la cercanía del fenómeno Rachel”, explicó el funcionario.

“En esta temporada la marea ya de por sí es alta, pero personas de la tercera edad aquí en Guaymas aseguran que hace 70 años no era tan elevado”, añadió.

Burruel Mariscal explicó que, en el caso de Guaymas, la creciente no fue tan alta y solo cubrió el nivel de la banqueta de las calles 20 y Serdán, donde ya hay personal de Seguridad Pública Municipal para evitar incidentes.

“En Guaymas no hemos tenido afectaciones, pero lo único que hemos hecho ayer y hoy, en las áreas de las calles que puedan verse afectadas, que es la calle 20 y una parte de la Serdán, tenerlas vigiladas por medio de la Policía Municipal, para que no pasen por la inundación de esas vialidades autos de bajo nivel”, expuso.

Según la tabla de mareas de la Secretaría de Marina, agregó, el pronóstico es que se pueda seguir presentando esta situación el resto del mes, por lo que mantendrán la vigilancia cuando se necesite.