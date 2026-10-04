Sonora suma 30 muertes por golpe de calor y Hermosillo concentra la mitad de las víctimas

Sonora acumula 545 casos y 30 muertes por temperaturas extremas al 26 de septiembre. | FOTO: BANCO DIGITAL GH

El informe de Salud Sonora al 26 de septiembre registra 545 casos y una letalidad de 5.5%; las autoridades piden no exponerse al sol entre las 11:00 y 17:00 horas.

Un total de 30 personas han fallecido en Sonora por golpe de calor durante este año, siendo Hermosillo el municipio más afectado por esta causa, con 15 muertes registradas durante la temporada.

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de Salud Sonora, hasta el pasado 26 de septiembre el Estado acumulaba 545 casos y 30 muertes por esta causa.

El perfil de las víctimas fatales

Los fallecimientos registrados corresponden a 28 hombres y dos mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo, con 15 casos; Caborca y San Luis Río Colorado, con cuatro cada uno; Cajeme, con tres; San Miguel de Horcasitas, con dos; y Aconchi y Guaymas, con uno cada uno.

Las edades de las víctimas fatales iban desde menores de 15 años hasta adultos de entre 80 y 84 años.

Con esto, el Estado acumuló una letalidad de 5.5%, superando en 7.1% el número de fallecimientos registrados el año pasado, pues en 2025 se habían contabilizado 28 muertes en el mismo periodo.

Sonora primer lugar nacional en casos no fatales

En cuanto a los casos no fatales, Sonora se mantiene como el primer Estado a nivel nacional, con 415 casos de deshidratación y 130 golpes de calor registrados durante la temporada.

Los casos se registraron en 436 hombres y 109 mujeres, con edades desde los 0 años hasta más de 60 años. Hermosillo, Guaymas y San Luis Río Colorado fueron los municipios con más afectaciones, al concentrar el 64% de los casos de todo el Estado, con 195, 85 y 71 casos, respectivamente.

Las recomendaciones ante temperaturas superiores a los 40°C

Durante esta semana, en la que aún se esperan valores por encima de los 40°C, las autoridades solicitan tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, entre ellas no exponerse al sol entre las 11:00 y 17:00 horas, tomar suficiente agua y utilizar ropa ligera.

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