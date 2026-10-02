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Rehabilitan en Álamos calles y caminos rurales dañados por el huracán Polo

Los trabajos se realizan en la cabecera municipal y en caminos que conectan con San Antonio, Las Minitas, El Paso de San Vicente, Mocúzarit y Osobampo

Rehabilitan en Álamos calles y caminos rurales dañados por el huracán Polo

ÁLAMOS. — El Ayuntamiento de Álamos realiza trabajos de rehabilitación en calles de la cabecera municipal y en caminos rurales que resultaron afectados por el paso del huracán Polo, con el objetivo de restablecer la comunicación con distintas comunidades.

Las labores se concentran en las vías que conectan con San Antonio, Las Minitas, El Paso de San Vicente, Mocúzarit y Osobampo, donde los daños ocasionados por las lluvias dificultaron las condiciones de traslado para las familias de estas localidades.

Buscan mejorar el traslado de las comunidades

De acuerdo con el Ayuntamiento, las acciones tienen como finalidad recuperar las condiciones de los caminos para que los habitantes puedan desplazarse de manera más segura y mantener la comunicación con la cabecera municipal de Álamos.

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Sonora

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Los trabajos forman parte de las labores de atención que se llevan a cabo después de las afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico en diferentes puntos del municipio.

Atienden necesidades en zonas rurales

El gobierno municipal señaló que se mantiene el trabajo en las comunidades rurales para atender los daños y mejorar las condiciones de las vías utilizadas diariamente por sus habitantes.

Las acciones buscan contribuir a que las familias puedan continuar con sus actividades y contar con mejores condiciones de acceso y comunicación hacia la cabecera municipal.

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