Incautan armas de presunto explorador en operativo binacional cerca de Sásabe

Elementos de seguridad mexicanos aseguraron una escopeta, cuatro cargadores, binoculares y más de 150 cartuchos útiles en un operativo cerca de Sásabe.

La Patrulla Fronteriza de Tucson compartió información con autoridades mexicanas para ubicar al presunto explorador, quien no fue localizado durante el operativo.

SÁSABE.- Dentro de territorio mexicano, elementos de seguridad nacional incautaron una escopeta, cuatro cargadores, binoculares y más de 150 cartuchos útiles, pertenecientes a un presunto explorador que escapó de las autoridades; de acuerdo con la información proporcionada por la Patrulla Fronteriza, la corporación estadounidense le brindó información a las autoridades mexicanas sobre las acciones delictivas.

La oficina de comunicación de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson informó esta mañana que la Unidad de Enlace Internacional de la Estación de Tucson contactó a las autoridades mexicanas para compartirles información sobre actividades ilícitas cerca de Sásabe, del lado mexicano.

Con apoyo de las autoridades estadounidenses, quienes brindaron datos específicos de la ubicación de un posible explorador del área, los oficiales mexicanos implementaron un operativo en la zona, logrando ubicar un arma de fuego tipo escopeta.

Además de lo anterior, los elementos de seguridad mexicanos encontraron cuatro cargadores, binoculares y más de 150 cartuchos útiles, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para su investigación.

Las autoridades también revelaron que no fue posible encontrar a ninguna persona en el lugar; sin embargo, se dio a conocer que se mantendrá la vigilancia en la zona para impedir acciones ilegales en el lugar.

Por último, la Patrulla Fronteriza Sector Tucson informó que es importante la participación binacional para impedir que agrupaciones criminales operen en la franja fronteriza.