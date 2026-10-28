Aprovecha Miguel Guzmán cada oportunidad en Naranjeros

El ex jugador de Yaquis de Obregón ya conectó un cuadrangular, a pesar de solo haber disputado tres juegos.

HERMOSILLO, Sonora. — Aunque hasta este miércoles Miguel Guzmán solo había tenido participación en 3 de los 12 juegos de Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico, su versatilidad y buen contacto con el bat podría ser de mucha utilidad para las pretensiones de José “Cheo” Moreno y su cuerpo técnico.

El guanajuatense es tan flexible que cumplió tres diferentes funciones durante esos primeros encuentros y en todos logró conectar imparable, incluso un cuadrangular; ante Mexicali como bateador emergente, frente a Navojoa como primera base y contra Nayarit como jardinero izquierdo.

“Creo que siempre la base es el trabajo, la pretemporada que lleva uno. Desde verano, que no tuve mucha actividad, me vine preparando mucho para hacer una buena pretemporada aquí y ganarme un lugar, como todos los muchachos que están ahorita.

“Es normal al llegar a un equipo nuevo, muchos de los equipos tienen sus referentes, pero obviamente creo que llega uno a aportar su granito de arena y creo que lo hemos venido haciendo bien en estas pocas o varias oportunidades que he tenido”, comentó.

Como ha sido recurrente en su paso por la LMP, su llegada a Hermosillo se dio gracias a un cambio este año con Yaquis de Ciudad Obregón, donde también venía incluido Víctor “La Chule” Mendoza a cambio de José Cardona.