Naranjeros vuelve a los 90 y revive a los “Bombarderos del Choyal” con jersey histórico para la LMP 2026-27

Naranjeros de Hermosillo ha lanzado el jersey "Choyal", el cual es un híbrido de las casacas de gira y local de la escuadra naranja en la temporada 1994-95. (Foto: El Imparcial / Cortesía Naranjeros)

Los Naranjeros de Hermosillo recuperaron para la temporada 2026-27 de la LMP una imagen ligada a los “Bombarderos del Choyal”, además de presentar jerseys inspirados en el desierto, la mezclilla, la cultura vaquera y el estilo urbano de la capital sonorense.

Los Naranjeros de Hermosillo decidieron mirar hacia uno de los capítulos más reconocibles de su historia para la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Entre los nuevos uniformes que vestirá la Escuadra Naranja destaca el jersey “Choyal”, una casaca que recupera la estética utilizada durante la época de los llamados “Bombarderos del Choyal”.

Jersey "Choyal" de Naranjeros de Hermosillo para la temporada 1994-95. (Foto: Cortesía Naranjeros)

El uniforme no solamente apela a la nostalgia. Su diseño conecta a varias generaciones de aficionados mediante elementos que fueron parte de la identidad de Naranjeros desde finales de los años 80, durante prácticamente toda la década de los 90 y hasta los primeros años de los 2000.

Aunque hubo distintas variantes muy similares en ese periodo, el nuevo jersey Choyal, funciona como un híbrido entre los uniformes de local y visitante que Naranjeros utilizó en 1994.

Cornelio García luciendo el jersey blanco de Naranjeros en la temporada 1994-95. (Foto: Archivo GH)

Del jersey negro para las giras retoma el diseño y la combinación de colores, mientras que del uniforme blanco de casa recupera la histórica tipografía con la palabra “Naranjeros” en el pecho, un elemento que vuelve a aparecer 32 años después.

Jersey negro de Naranjeros con la leyenda "Hermosillo" en la temporada 1994-95, cuando ganaron su último bicampeonato.

El jersey “Choyal” revive la época de los Bombarderos

El nuevo uniforme es negro con vivos en naranja y blanco, mientras que en el pecho aparece nuevamente la palabra Naranjeros con la misma tipografía utilizada por el club durante el bicampeonato de 1994-95

En la manga izquierda también aparece otro pequeño viaje en el tiempo: el logotipo retro del “Naranjito”.

Jersey "Choyal". (Foto: Cortesía Naranjeros)

La época que inspira esta casaca quedó marcada por nombres fundamentales para la franquicia. De acuerdo con el club, durante aquellos años Naranjeros conquistó cinco campeonatos, mientras que aquellos uniformes fueron utilizados por figuras cuyos números terminaron siendo retirados, entre ellas José Luis Sandoval, Cornelio García, Miguel Flores, Ángel Moreno, Erubiel Durazo y Vinicio Castilla.

El nombre elegido tampoco es accidental.

“Choyal” recuerda al histórico Estadio Héctor Espino, inmueble que originalmente fue conocido como “El Coloso del Choyal” y que durante décadas fue la casa de la Escuadra Naranja.

Así, la nueva indumentaria funciona como un puente entre el pasado, presente y futuro del club, recuperando una estética reconocible para los aficionados que vivieron aquella época y presentándola a una nueva generación.

Naranjeros también llevará a Sonora en el jersey “Cowboy”

Jersey "Cowboy". (Foto: Cortesía Naranjeros)

La colección para la temporada 2026-27 no se limita a mirar hacia la historia del equipo.

El jersey “Cowboy” rinde homenaje a una de las imágenes más asociadas con Sonora: la tradición vaquera.

La casaca utiliza beige como color principal y tonalidades arena en las mangas. En el lado izquierdo del pecho se encuentra la tradicional “H” de Hermosillo en café y con un diseño que evoca los patrones utilizados en los paliacates vaqueros.

En la manga izquierda aparece un logotipo monocromático de Naranjeros, adaptado a la paleta terrosa del uniforme.

Este modelo será uno de los que la Escuadra Naranja podrá utilizar a partir del 14 de octubre.

“La H”, una propuesta urbana para representar a Hermosillo

Jersey "La H". (Foto: Cortesía Naranjeros)

Otro de los diseños de la temporada es el jersey denominado “La H”, creado por Alán “Zhompi” Guzmán.

Esta propuesta abandona la estética tradicional del beisbol para acercarse a un estilo mucho más urbano.

La camiseta es predominantemente negra con vivos blancos y presenta una gran “H” en el costado izquierdo del pecho. En la manga vuelve a aparecer el logotipo de Naranjeros, esta vez en una versión completamente monocromática en blanco.

La intención del diseño es que pueda utilizarse no solamente dentro del estadio, sino también como una prenda que pueda combinarse con ropa casual.

El desierto sonorense inspira el jersey “Canyon”

Jersey "Canyon". (Foto: Cortesía Naranjeros)

El paisaje que rodea a Hermosillo también encontró un espacio dentro de los nuevos uniformes.

El jersey “Canyon” utiliza una combinación de tonalidades terracota inspiradas en el desierto sonorense que también se encuentran en la estética del estadio “Fernando Valenzuela”, como por ejemplo su techo.

En el pecho aparece la palabra Naranjeros en naranja con contorno blanco, contrastando con una base más oscura. Las mangas mantienen vivos en naranja y blanco, mientras que el logotipo del equipo aparece nuevamente en el brazo izquierdo.

La propuesta busca trasladar los colores de la tierra y las montañas de Sonora directamente al terreno de juego.

El jersey “Denim” apuesta por la mezclilla

Jersey "Denim". (Foto: Cortesía Naranjeros)

El primer uniforme presentado por Naranjeros para esta nueva campaña fue el “Denim”, otro diseño que apuesta por llevar elementos cotidianos de la región hacia una casaca de beisbol.

Como su nombre lo indica, está inspirado en la mezclilla.

El jersey utiliza una tonalidad oscura semejante al denim y lleva el nombre Hermosillo en el pecho, acompañado por una pequeña “H” naranja.

Las mangas incluyen detalles en blanco y negro y, nuevamente, el logotipo de Naranjeros aparece en el costado izquierdo.

Pero entre todas esas propuestas, el Choyal ocupa un espacio diferente: más que estrenar una imagen, recupera una que ya forma parte de la memoria colectiva del club, aquella que todavía remite a los años de los Bombarderos del Choyal.