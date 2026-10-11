Policías de Hermosillo salvan a un bebé de siete meses con problemas respiratorios y lo llevan al Isssteson

Una ciudadana interceptó a los agentes en la avenida San Eleazar de la colonia Stanza Albaterra a las 20:10 horas del sábado; el menor fue llevado en la patrulla E-442.

HERMOSILLO.- Luego de presentar problemas de respiración, un niño, de siete meses de edad, fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y fue trasladado a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada, según informes de Seguridad Pública de Hermosillo.

La solicitud de ayuda a las 20:10 horas

En un comunicado se explica que alrededor de las 20:10 horas del sábado, agentes preventivos patrullaban las calles de la colonia Stanza Albaterra y fueron interceptados por una ciudadana, en la avenida San Eleazar.

La mujer les dijo a los oficiales que necesitaba ayuda, ya que su hijo presentaba problemas respiratorios y, de inmediato, los municipales le brindaron los primeros auxilios al menor y, en compañía de su mamá, lo trasladaron a bordo de la patrulla E-442 al Hospital Ignacio Chávez del Isssteson para su pronta atención.

Te puede interesar: Una llamada al 911 movilizó a policías estatales hasta una casa en llamas en la colonia Ley 57 de Hermosillo, donde la coordinación con bomberos, agentes municipales y vecinos permitió rescatar a un adulto mayor y ponerlo a salvo