Una llamada al 911 movilizó a policías estatales hasta una casa en llamas en la colonia Ley 57 de Hermosillo, donde la coordinación con bomberos, agentes municipales y vecinos permitió rescatar a un adulto mayor y ponerlo a salvo

Policías estatales, bomberos y vecinos coordinaron acciones para rescatar a un adulto mayor de una vivienda incendiada en la colonia Ley 57 de Hermosillo.

La intervención comenzó tras un reporte ciudadano por un incendio en una vivienda. Policías estatales fueron los primeros respondientes y trabajaron junto con otros equipos de emergencia para sacar a la persona del domicilio

Una persona adulta mayor fue rescatada de una vivienda en llamas en la colonia Ley 57, en Hermosillo, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de fuego a la línea de emergencias 911. La intervención de policías estatales, agentes municipales, bomberos y vecinos permitió sacar a la persona del domicilio y trasladarla a un lugar seguro.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, difundido el 10 de octubre de 2026, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al lugar tras recibir el reporte ciudadano. La unidad 15770 fue la primera en responder a la emergencia.

La intervención de distintas corporaciones permitió rescatar a un adulto mayor durante un incendio registrado en la colonia Ley 57.

Policías estatales coordinaron acciones con bomberos y vecinos

Tras llegar a la vivienda, los agentes estatales actuaron en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, el cuerpo de Bomberos y vecinos del sector.

El trabajo conjunto permitió extraer a la persona adulta mayor de la vivienda incendiada y trasladarla a un lugar seguro.

La SSPC destacó que la intervención respondió a un reporte ciudadano recibido a través del 911. Sin embargo, el boletín no precisó qué originó el incendio ni si hubo daños materiales o personas lesionadas.

Una llamada al 911 movilizó a los cuerpos de emergencia para atender un incendio y poner a salvo a una persona adulta mayor en Hermosillo.

¿Dónde ocurrió el incendio?

La emergencia se registró en la colonia Ley 57, al norte de Hermosillo, donde los equipos de emergencia acudieron después de recibir el aviso sobre el fuego en una vivienda.

La corporación estatal señaló que la respuesta inmediata y la coordinación entre las distintas corporaciones, junto con el apoyo de los vecinos, fueron determinantes para poner a salvo a la persona.

La SSPC también resaltó que este tipo de intervenciones forman parte de las labores de protección y atención a la ciudadanía que realizan los elementos policiales ante situaciones de riesgo.

Ante un incendio en una vivienda, es importante reportar de inmediato la emergencia al 911, evitar ingresar al inmueble y permitir que los equipos especializados realicen las labores de rescate.