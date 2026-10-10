El IEE inicia la preparación de las elecciones de Sonora de 2027, en las que se renovarán la gubernatura, 33 diputaciones y 72 ayuntamientos

El Consejo General del IEE formalizó el inicio del proceso electoral ordinario 2026-2027 en Sonora. FOTO: ESPECIAL

La jornada electoral será el 6 de junio y las autoridades electas tomarán protesta en distintas fechas de septiembre de 2027.

HERMOSILLO, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) inició el proceso electoral ordinario 2026-2027, en el que se elegirán mil 231 cargos, incluida la gubernatura de Sonora, 33 diputaciones locales y los integrantes de 72 ayuntamientos. La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2027.

Con este arranque comienza la preparación de la elección, etapa que concluirá antes de la apertura de las casillas. La gubernatura tendrá un periodo de tres años y, de acuerdo con el organismo electoral, las autoridades electas tomarán protesta en distintas fechas de septiembre de 2027.

QUÉ COMIENZA CON EL PROCESO ELECTORAL EN SONORA

Con honores a la bandera y una sesión del Consejo General, el organismo formalizó el arranque del proceso el 9 de octubre, según el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE, explicó que, conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el proceso inicia durante la primera semana de octubre.

“A partir de ese momento arranca la primera etapa, que es la preparación de la elección, la cual concluye antes de la apertura de casillas el día de la jornada electoral, el 6 de junio de 2027. Implica que todos los días y horas son formalmente hábiles para el proceso, contamos con un calendario electoral aprobado al cual debemos circunscribirnos”, dijo.

El calendario establece las fechas de precampañas, registro de candidaturas y campañas, además de las actividades posteriores a la jornada electoral, hasta la toma de protesta de las personas electas.

QUÉ CARGOS SE ELEGIRÁN EL 6 DE JUNIO DE 2027

En Sonora se renovarán mil 231 cargos de elección popular, entre los que se encuentran:

La gubernatura , que tendrá un periodo de tres años.

, que tendrá un periodo de tres años. 21 diputaciones de mayoría relativa .

. 12 diputaciones de representación proporcional .

. Los integrantes de los 72 ayuntamientos.

Las diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional conformarán las 33 posiciones del Congreso local.

CUÁNDO TOMARÁN PROTESTA LAS AUTORIDADES ELECTAS

De acuerdo con Ruiz Arvizu, las tomas de protesta están previstas para las siguientes fechas:

1 de septiembre de 2027: las 33 diputaciones del Congreso local.

las 33 diputaciones del Congreso local. 13 de septiembre de 2027: la gubernatura de Sonora.

la gubernatura de Sonora. 16 de septiembre de 2027: los integrantes de los 72 ayuntamientos.

Estas fechas forman parte de las actividades previstas después de la votación del 6 de junio y hasta la incorporación de las personas electas a sus cargos.