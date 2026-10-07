Rumbo a las elecciones de 2027 en Sonora, el IEE define las fechas de precampañas y campañas para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos

La búsqueda de candidaturas comenzará en diciembre, con periodos distintos según el cargo y plazos para que aspirantes independientes reúnan apoyo ciudadano.

HERMOSILLO, Sonora.- Las precampañas para la gubernatura de Sonora comenzarán el 2 de diciembre de 2026, mientras que las correspondientes a diputaciones locales y ayuntamientos arrancarán el 22 de diciembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora). Ambos periodos concluirán el 10 de enero de 2027.

El calendario del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027 establece las etapas para renovar la gubernatura, las diputaciones locales y los integrantes de los 72 ayuntamientos del Estado. También fija el inicio de las campañas en marzo y abril, según el cargo, y la jornada electoral para el 6 de junio de 2027.

CUÁNDO SERÁN LAS PRECAMPAÑAS EN SONORA

El Consejo General del IEE Sonora aprobó dos periodos de precampaña:

Gubernatura: del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Diputaciones locales y ayuntamientos: del 22 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

Las precampañas para la gubernatura comenzarán 20 días antes que las de diputaciones y ayuntamientos, aunque todas tendrán la misma fecha de cierre.

La conclusión el 10 de enero coincide con las fechas homologadas para el bloque que incluye a Sonora, según el Instituto Nacional Electoral, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

CUÁNDO COMENZARÁN LAS CAMPAÑAS PARA LAS ELECCIONES DE 2027

Las campañas para la gubernatura iniciarán en marzo, mientras que las de diputaciones locales y ayuntamientos comenzarán en abril:

Gubernatura: del 5 de marzo al 2 de junio de 2027.

del 5 de marzo al 2 de junio de 2027. Diputaciones locales y ayuntamientos: del 24 de abril al 2 de junio de 2027.

Los tres tipos de elección tendrán el 2 de junio como último día de campaña, antes de la votación prevista para el 6 de junio.

QUÉ PLAZOS TENDRÁN LOS ASPIRANTES INDEPENDIENTES

El calendario contempla los mismos periodos de las precampañas para que quienes aspiren a una candidatura independiente recaben el apoyo de la ciudadanía.

Las fechas serán:

Para la gubernatura: del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Para diputaciones locales y ayuntamientos: del 22 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

La convocatoria para candidaturas independientes rumbo a 2027 establece los requisitos para participar por esta vía, entre ellos reunir el respaldo de al menos el 3% del listado nominal correspondiente a la elección que se busque.

QUÉ CARGOS SE RENOVARÁN EN SONORA

En la jornada electoral del 6 de junio de 2027, la ciudadanía elegirá:

A quien ocupará la gubernatura de Sonora .

. A los integrantes del Congreso local .

. A los integrantes de los 72 ayuntamientos.

Además de precampañas y campañas, el calendario establece los periodos para el registro de candidaturas, la aprobación de topes de campaña y la instalación de los consejos distritales y municipales.

También contempla los cómputos municipales, distritales y estatal de la elección de gobernador, así como la asignación de regidurías y diputaciones por el principio de representación proporcional.

EL CALENDARIO ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DE 2027

El acuerdo aprobado por el Consejo General establece que el calendario estará sujeto al presupuesto de egresos que apruebe el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2027.