Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Hermosillo / Volcadura

Volcadura de un tractocamión con alimentos congelados en el kilómetro 48 de la Hermosillo-Ures; dos policontundidos

El vehículo de caja cerrada salió de Hermosillo con destino a Cananea; acudieron Bomberos de Ures, Cruz Roja y Policía Estatal.

Volcadura de un tractocamión con alimentos congelados en el kilómetro 48 de la Hermosillo-Ures; dos policontundidos

El vehículo transportaba alimentos congelados con destino a Cananea. | Crédito: Especial

La mañana de este viernes se reportó la volcadura de un tractocamión en el kilómetro 48 del tramo carretero Hermosillo–Ures, en la zona de los cerros conocida como Los Santitos.

De acuerdo a Bomberos de Ures al lugar acudieron unidades de emergencia, entre ellas la unidad E-01 de Bomberos Ures, Cruz Roja y Policía Estatal.

El tractocamión que transportaba alimentos congelados

Al llegar, localizaron volcado un tractocamión con caja cerrada que transportaba alimentos congelados.

Hallan a alumna desmayada en baños de la Secundaria 10 en Hermosillo

Hermosillo

Hallan a alumna desmayada en Secundaria 10 de Hermosillo

El vehículo salió de Hermosillo con destino a Cananea. Dos personas resultaron policontundidas.

Se recomienda a los conductores que transitan por el sector mantener precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

Te puede interesar: Dos muertos y siete heridos por la volcadura de un camión Omnibus en la carretera Guaymas-Ciudad Obregón

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados