Volcadura de un tractocamión con alimentos congelados en el kilómetro 48 de la Hermosillo-Ures; dos policontundidos

El vehículo transportaba alimentos congelados con destino a Cananea. | Crédito: Especial

El vehículo de caja cerrada salió de Hermosillo con destino a Cananea; acudieron Bomberos de Ures, Cruz Roja y Policía Estatal.

La mañana de este viernes se reportó la volcadura de un tractocamión en el kilómetro 48 del tramo carretero Hermosillo–Ures, en la zona de los cerros conocida como Los Santitos.

De acuerdo a Bomberos de Ures al lugar acudieron unidades de emergencia, entre ellas la unidad E-01 de Bomberos Ures, Cruz Roja y Policía Estatal.

El tractocamión que transportaba alimentos congelados

Al llegar, localizaron volcado un tractocamión con caja cerrada que transportaba alimentos congelados.

El vehículo salió de Hermosillo con destino a Cananea. Dos personas resultaron policontundidas.

Se recomienda a los conductores que transitan por el sector mantener precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

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