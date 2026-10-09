SIUS aplaza cierre de accesos en la Unison tras convocatoria a mesa de diálogo con el Gobierno de Sonora

Sindicato de la UNISON bloquea calles en protesta por falta de avances en negociaciones Foto: Julián Ortega.

El sindicato pospuso la protesta prevista para el 12 de octubre mientras espera una solución al conflicto laboral y el cumplimiento de una sentencia sobre el contrato colectivo de trabajo

Ante una nueva fecha de negociación entre la Universidad de Sonora, el Gobierno del Estado y el Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS), este organismo aplazó las protestas que habían anunciado para este lunes 12 de octubre.

Fue a través de un comunicado, que el SIUS informó que el cierre de accesos vehículares que habían programado para el lunes, en todo el campus Hermosillo, quedaría cancelado por el momento, luego Secretaría del Trabajo del Estado convocara a una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto laboral.

En el escrito, el sindicato informó que la reunión se realizará el próximo miércoles 14 de octubre, en las oficinas de la Secretaría de Gobierno del Estado, con la participación de las autoridades universitarias, para analizar la problemática y explorar alternativas de solución.

“La dirigencia sindical expuso ante la Asamblea permanente esta nueva vía de diálogo. Como una nueva muestra de buena voluntad y disposición al diálogo de las bases del sindicato, y atendiendo el interés principal de no afectar a los estudiantes, ni a la comunidad universitaria general, la Asamblea determinó aplazar la medida de protesta”, comunicó.

El SIUS había anunciado el cierre de los accesos el pasado 6 de octubre, ante el incumplimiento de una sentencia emitida el 1 de noviembre de 2023, dentro del Juicio Especial Colectivo 21/2023, en la que se declaró fundada su demanda.

En esta sentencia, el sindicato exige el cumplimiento de la proporcionalidad del contrato colectivo de trabajo, que corresponde al 8.56%.

Dentro del mismo escrito, el sindicato aclaró que la medida de protesta no se cancela, sino que se pospone mientras se evalúan los resultados de la reunión con las autoridades estatales.

Indicó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia por la vía jurídica y pidió a las autoridades universitarias acudir a la mesa de diálogo con propuestas concretas, documentadas y viables.

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