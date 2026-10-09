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Asesinan a balazos a un hombre de 36 años dentro de una casa en la colonia Palo Fierro

Dos hombres llegaron en un vehículo color guinda y abrieron fuego contra la víctima en la avenida Coomitín; la FGJE investiga el móvil y busca a los responsables.

Asesinan a balazos a un hombre de 36 años dentro de una casa en la colonia Palo Fierro

La víctima fue atacada dentro de un domicilio la mañana de este viernes. l Foto: Archivo

HERMOSILLO.- José Gabriel “N”, de 36 años, fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 09 de octubre dentro de un domicilio ubicado en la avenida Coomitín, en la colonia Palo Fierro.

De acuerdo con información preliminar de una autoridad estatal, dos hombres llegaron al inmueble a bordo de un vehículo color guinda y abrieron fuego contra la víctima, quien se encontraba dentro de la vivienda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos, establecer el móvil del homicidio e identificar a los probables responsables.

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