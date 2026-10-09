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Joven de 22 años muere por heridas de arma de fuego en la colonia Solidaridad de Hermosillo; los agresores huyeron en una Santa Fe gris

Jorge Luis “N” fue localizado tendido en la vía pública junto a una motocicleta en la calle Topahue.

Joven de 22 años muere por heridas de arma de fuego en la colonia Solidaridad de Hermosillo; los agresores huyeron en una Santa Fe gris

El reporte se recibió a las 22:26 horas del jueves. | Foto: ARCHIVO

HERMOSILLO.- Un hombre de 22 años murió por heridas producidas por arma de fuego la noche del jueves en la colonia Solidaridad, de Hermosillo.

De acuerdo con un reporte de la autoridad estatal, la víctima, identificada como Jorge Luis “N”, de 22 años, fue localizada tendida en la vía pública, a un costado de una motocicleta, en la calle Topahue, entre Margarita Maza de Juárez y Eligio Ancona.

El reporte a las 22:26 horas y los indicios balísticos

El reporte se recibió a las 22:26 horas. En el lugar, policías localizaron indicios balísticos.

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Según la información del reporte, los presuntos agresores huyeron a bordo de una camioneta tipo Hyundai Santa Fe, color gris, por la calle Eligio Ancona, con dirección al norte.

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