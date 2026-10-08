Paramédico Alan Arnoldo será recordado por su carisma y disposición para ayudar

HERMOSILLO. — Su sonrisa, carisma y disposición para ayudar a quien más lo necesitara, son algunas de las cualidades con las que Alan Arnoldo Rodríguez Melchor, será recordado por sus familiares y amigos, tras su despedida en sus servicios funerarios realizados en la mañana del jueves.

El joven de 27 años de edad, quien era paramédico en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), falleció el pasado martes 6 de octubre, como resultado de un choque entre su motocicleta y un tractocamión.

De acuerdo a los datos proporcionados por autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en el bulevar Jesús García Morales y Ángel Arreola, de la colonia Quinta Emilia.

Se detalló que Alan Arnoldo viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, color blanco, cuando se impactó contra un tractocamión de la marca International, lo que le provocó varias lesiones.

Pese a que Alan fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada, el joven fue declarado sin vida, lo que provocó gran tristeza y dolor ante sus familiares y amigos, como así lo expresó su hermano Rafael Rodríguez.

“Lamentablemente este accidente nos cayó de sorpresa, pero mi hermano siempre fue muy bondadoso, muy servicial hacia las personas, le encantaba ayudar a los demás y siempre se desempeñó con mucha gratitud hacia la gente.

“Como familiar, él siempre nos daba soporte, nos daba fuerza y siempre estaba con nosotros”, agregó.

Como hermano mayor, Rafael destacó que su hermano siempre quiso ser paramédico y estuvo muy relacionado con el área del servicio de la salud, hasta que tuvo oportunidad de ingresar al CRUM, de donde se graduó y estuvo trabajando por tres años, donde también operaba vehículos de emergencias.

Despiden a Alan

Este jueves, las cenizas de Alan Arnoldo fueron despedidas durante una misa realizada en la funeraria San Martín, donde familiares, amigos y compañeros de trabajo acudieron para darle el último adiós y recordar la labor que desempeñó en el sector de emergencias.

Denise González, quien conoció a Alan en 2020 cuando ambos trabajaban en el sector salud, entre lágrimas recordó que desde entonces, su amigo se distinguió por ser una persona alegre, carismática y comprometida con su trabajo como paramédico.

“Él era una persona que siempre estaba alegre. Él amaba su trabajo, era muy servicial y le encantaba ayudar a las personas porque era muy carismático. Nos conocimos en el CRUM, porque soy trabajadora social en el sector salud y él era paramédico en la misma área”, dijo.

Elisa Solis, otra de sus compañeras, describió a Alan como un hombre honrado, amoroso y con un profundo sentido de servicio, que siempre procuraba estar presente cuando alguien necesitaba ayuda.

De acuerdo con su hermano Rafael, compañeros de trabajo organizaron una caravana de ambulancias para acompañar el traslado de sus cenizas, a las 15:00 horas, desde la funeraria San Martín hasta su domicilio, ubicado en la colonia Sahuaro, donde permanecerán durante un tiempo.

Rafael indicó que posteriormente, la familia prevé colocar las cenizas de su único hermano en el Parque Funerario San Martín, en una fecha aún por definir.