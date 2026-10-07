Investigan la privación de menor en ejido El Sapo tras rescate

En El Sapo, Hermosillo, la AMIC rescató a un joven de 17 años retenido por particulares en un conflicto por droga y material tipo wax; la FGJE investiga.

SONORA. — En el ejido El Sapo, en las afueras de Hermosillo, fue rescatado un joven de 17 años que había sido privado de la libertad por particulares en un conflicto relacionado con drogas y material conocido como wax.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó en rueda de prensa que la atención la realizaron la Agencia de Investigación Criminal (AMIC) y la Célula de Investigaciones de Personas Desaparecidas.

Aviso de familiares y operativo

La intervención policial se originó a partir del aviso de sus familiares, quienes recibieron un mensaje del propio menor, dijo Salas Chávez.

El afectado informó a sus familiares que se encontraba retenido por personas armadas. Elementos de la AMIC desplegaron un operativo en la zona, sobrevolaron el área con drones y localizaron al menor.

Rescata la Fiscalía a un menor víctima de desaparición cometida por particulares en el Ejido El Sapo. | Especial GH

Ingreso y rescate

“Ingresaron, después de que escucharon gritos de auxilio de esta persona al percatarse en el exterior de nuestra presencia, y lograron ponerlo a salvo, ya que se trataba de un delito en proceso y por supuesto había flagrancia”, señaló Salas Chávez.

Los presuntos responsables escaparon internándose en el monte. A simple vista se observaron al menos cinco vehículos. La FGJE está a la espera de una orden de cateo para revisar el inmueble.

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Investigación en curso

Según las primeras declaraciones del menor, la desaparición fue cometida por particulares en el contexto de un conflicto relacionado con el robo de droga y material tipo wax y por posibles vínculos con un grupo rival.

El afectado se encuentra a salvo. La FGJE mantiene abierta la investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables.