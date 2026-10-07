Rescatan a menor víctima de desaparición cometida en el Ejido El Sapo

Rescata la Fiscalía a un menor víctima de desaparición cometida por particulares en el Ejido El Sapo. | Especial GH

El adolescente de 17 años fue localizado con vida en un inmueble; la AMIC desplegó un operativo tras recibir el reporte de su desaparición.

SONORA. — Un menor de 17 años de edad fue rescatado con vida en una propiedad ubicada en el Ejido El Sapo, dentro del municipio de Hermosillo, tras haber sido víctima del delito de desaparición cometida por particulares.

La intervención fue realizada de manera oportuna por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Célula de Investigación de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con información emitida oficialmente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través del Fiscal General Gustavo Rómulo Salas Chávez, la alerta se activó luego de que familiares del adolescente recibieran un mensaje de texto enviado por la propia víctima, en el cual solicitaba auxilio e indicaba que se encontraba retenido por personas armadas.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, Fiscal General del Estado de Sonora. | Especial GH

El despliegue táctico con drones y el rescate en el Ejido El Sapo

Tras la recepción del reporte familiar, las autoridades estatales pusieron en marcha un operativo de localización que derivó en la liberación del menor:

Uso de tecnología aérea: Elementos de la AMIC utilizaron drones de vigilancia para rastrear el sector rural y ubicar la propiedad exacta donde mantenían cautivo al joven.

Elementos de la AMIC utilizaron para rastrear el sector rural y ubicar la propiedad exacta donde mantenían cautivo al joven. Intervención en flagrancia: Al acercarse al inmueble, los agentes escucharon los gritos de auxilio del adolescente, por lo que ingresaron de inmediato al lugar por tratarse de un delito en desarrollo.

Al acercarse al inmueble, los agentes escucharon los gritos de auxilio del adolescente, por lo que ingresaron de inmediato al lugar por tratarse de un delito en desarrollo. Huida de los agresores: Al notar el sobrevuelo de las aeronaves no tripuladas, los presuntos responsables abandonaron el predio a pie y se internaron en la zona de monte para evadir la acción de la justicia.

Aseguramiento del predio y avance en las investigaciones

La fiscalía estatal mantiene acordonada la zona para el desarrollo de las diligencias periciales correspondientes:

Vehículos ubicados: Durante la inspección inicial del terreno se detectaron aproximadamente cinco vehículos , los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad.

Durante la inspección inicial del terreno se detectaron aproximadamente , los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad. Ejecución de cateo: La FGJES solicitó una orden judicial de cateo para procesar formalmente el inmueble y recolectar indicios en el sitio.

La FGJES solicitó una orden judicial de cateo para procesar formalmente el inmueble y recolectar indicios en el sitio. Línea de investigación: De acuerdo con las primeras declaraciones del menor, su retención estaría relacionada con un conflicto derivado del presunto robo de sustancias a un grupo delictivo, detalle que forma parte del expediente.

De acuerdo con las primeras declaraciones del menor, su retención estaría relacionada con un conflicto derivado del presunto robo de sustancias a un grupo delictivo, detalle que forma parte del expediente. Atención integral: El adolescente se encuentra fuera de peligro y recibe apoyo médico, psicológico y legal por parte de las instituciones correspondientes.

Preguntas clave sobre el operativo de rescate en Hermosillo