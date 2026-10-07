Hogares La Providencia pide donativos para su Gran Bazar y sostener a 22 niñas en Hermosillo

La casa hogar alberga a 22 niñas de entre 6 y 13 años. | Foto: Cortesía/Hogares la Providencia

La tercera edición del bazar se espera para diciembre; solicitan ropa, muebles, electrodomésticos y juguetes en buen estado.

HERMOSILLO.- Para recaudar fondos para el sostenimiento del lugar y de las niñas que albergan en el Hogares La Providencia, solicitan donativos como ropa, muebles, juguetes, entre otros artículos para el Gran Bazar que llevará a cabo el albergue, informó su directora.

Gabriela Guerrero indicó que actualmente en la casa hogar hay 22 niñas de entre 6 y 13 años en situación vulnerable, a quienes les brindan todo lo necesario de manera gratuita.

Son niñas que están en situaciones de que los familiares tienen que trabajar, a veces ellas se quedan solas en casa, situaciones de adicciones, todo ese tipo de cosas, entonces ellas nos buscan y así es como ellas entran aquí en la casa”, explicó.

La rutina de las menores en la casa hogar

La rutina que tienen las menores en la casa hogar, mencionó, consiste en acudir a la escuela en la mañana, al terminar, al mediodía, comen en la casa hogar, realizan sus tareas y por la tarde reciben visitas de sus familiares o suelen jugar.

Agregó que a las 18:00 horas cenan y a las 19:00 horas suben al dormitorio, donde se bañan y terminan su rutina de lunes a viernes y los fines de semana se van con sus familiares.

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Los donativos que se reciben para el bazar

El pasado lunes, aseguró, publicaron en sus redes sociales que están recibiendo donativos como ropa, muebles, electrodomésticos y juguetes en buen estado, entre otros artículos, para su Gran Bazar, actividad que han realizado desde hace dos años y que en esta ocasión será la tercera edición.

Esto es para el sostenimiento de la casa porque pues nosotros les brindamos a todas las niñas todo lo de la escuela, la alimentación, para el sostenimiento de la casa, el agua, la luz, o sea, todo el gas, todo lo que necesita la casa”, precisó.

Como han realizado dos ediciones del bazar, destacó que han tenido muy buena respuesta, tanto en las donaciones como durante la actividad.

Señaló que actualmente no hay una fecha exacta para el bazar, pero se espera que sea en diciembre, debido a que quieren recolectar lo necesario para realizarlo durante un fin de semana.

Quienes deseen donar para que la casa hogar pueda solventar los gastos de sus necesidades pueden aportar ropa en buen estado, juguetes, artículos para el hogar, muebles, electrodomésticos y artículos de decoración navideña.

Dónde y cómo donar

Hogares La Providencia tiene un horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:30 horas y los viernes de 8:00 a 15:30 horas, se encuentra ubicado en la calle Fronteras, entre las calles Rayón y Rafael Morera de Romero, en la colonia 5 de Mayo.

Para mayor información, pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 662-191-2629 y 662-297-4757 o por sus redes sociales.

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