El golfista sonorense Carlos Astiazarán conquistó el Cullan Brown Collegiate y suma su tercer título colegial en Estados Unidos

El golfista sonorense Carlos Astiazarán posa con el trofeo del Cullan Brown Collegiate 2026, torneo en el que compartió el primer lugar y conquistó su tercer título colegial. (Foto: Vanderbilt Commodores)

Conoce cómo el golfista formado en Hermosillo compartió el campeonato del Cullan Brown Collegiate tras completar 54 hoyos con nueve golpes bajo par.

Carlos Astiazarán conquistó su tercer campeonato individual en el golf colegial de Estados Unidos y el primero con la Universidad de Vanderbilt, al compartir el título del Cullan Brown Collegiate, que concluyó este martes 6 de octubre de 2026 en Lexington, Kentucky.

El golfista sonorense terminó con 204 golpes, nueve bajo par, y empató en la cima con Christian Pardue, de la Universidad de Tennessee, en el Lexington Country Club.

¿Cómo ganó Carlos Astiazarán el Cullan Brown Collegiate?

Astiazarán completó sus tres recorridos con tarjetas de 69, 66 y 69 golpes, todas por debajo del par. Su mejor actuación llegó en la segunda ronda, cuando registró cinco bajo par.

Pardue alcanzó al mexicano gracias a un cierre en el que consiguió birdies en tres de sus últimos cuatro hoyos. Ambos compartieron los honores individuales entre 88 participantes.

Vanderbilt envió a cuatro golfistas para competir de manera individual. El campeonato por equipos quedó en manos de Tennessee, que terminó con 22 bajo par y una ventaja de 22 golpes sobre Mississippi State.

Carlos Astiazarán, golfista sonorense que representa a Vanderbilt, ejecuta un golpe durante una competencia del circuito colegial en Estados Unidos. (Foto: Vanderbilt Commodores)

¿Cuáles son los tres títulos colegiales de Carlos Astiazarán?

Sus dos primeras victorias llegaron con la Universidad de Pacific, durante la temporada 2024-25. Posteriormente se incorporó a Vanderbilt para el ciclo 2025-26, después de dos años con los Tigers.

Fecha Torneo Universidad Resultado 23 de octubre de 2024 Leadership & Golf Collegiate Championship Pacific 208 golpes, −8. 25 de febrero de 2025 Nick Watney Invitational Pacific 203 golpes, −10. 6 de octubre de 2026 Cullan Brown Collegiate Vanderbilt 204 golpes, −9; título compartido.

De Los Lagos de Hermosillo a los títulos internacionales

La trayectoria de Carlos Astiazarán tiene sus primeros capítulos en el Club de Golf Los Lagos, de Hermosillo, donde comenzó a practicar esta disciplina.

Sus triunfos también se extienden fuera del circuito universitario. En 2023 ganó la categoría de 15 a 18 años del Junior World Championships, disputado en San Diego.

Durante 2025 conquistó el Campeonato Nacional Amateur de México y el North & South Amateur. En este último venció a Tyler Watts en una final que se resolvió en 19 hoyos, en Pinehurst No. 2.

Estas victorias forman parte de su trayectoria amateur y se suman a los tres títulos individuales colegiales que ahora acumula.

¿Qué destacó Vanderbilt de su actuación?

Los 204 golpes del torneo y la ronda de 66 representaron sus mejores registros con Vanderbilt en 54 y 18 hoyos, respectivamente.

El entrenador Scott Limbaugh destacó su aporte al equipo: