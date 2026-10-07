El Comedor Golondrinas de Hermosillo pide donativos el 11 de octubre para dar de comer a más de 80 niños

La colecta se realizará el domingo 11 de octubre de 10:00 a 16:00 horas. | Foto: Cortesía/Comedor Golondrinas

Se reciben prendas, zapatos, juguetes, muebles y artículos de limpieza en buen estado; lo recaudado se vende en un tianguis para pagar luz, agua y comida.

HERMOSILLO.- Para solventar los gastos de los servicios básicos y la alimentación de los más de 80 niños que acuden todos los días al Comedor Golondrinas, este domingo 11 de octubre se llevará a cabo la colecta mensual de prendas y más, informó su cocinera.

Los gastos que cubre la colecta

Celsa Paredes Lozano indicó que cada mes el comedor realiza una colecta de prendas, zapatos, juguetes, entre otros artículos, en beneficio del lugar, con el objetivo de solventar gastos de luz, agua y la comida que se prepara diariamente para más de 80 niños.

Los artículos recaudados son vendidos la siguiente semana en un tianguis que se realiza en el comedor.

Se recibe ropa de todas edades, artículos de cocina, camas, lo que sea y que esté en buenas condiciones; se compra con lo poco que a mí me llega a hacer falta, se compra el gas, se compra el agua para los jugos y que cuando se les hacen taquitos, que las tortillas, que las lechuguitas, la media crema, es todo”, explicó.

El cambio de fecha de la colecta

Anteriormente, aseguró, la colecta se realizaba el primer domingo de cada mes; sin embargo, todavía quedaban artículos de la venta de la colecta pasada, por lo que en esta ocasión se realizará el segundo domingo del mes.

Agregó que en la colecta pasada tuvieron buena respuesta, debido a que el vehículo que recoge los artículos para el comedor acudió cuatro veces al punto de recolección para trasladarlos al lugar.

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La importancia de donar artículos en buen estado

Señaló que todos los objetos que sean donados al comedor deben estar en buenas condiciones, ya que en las colectas hay personas que entregan prendas sucias.

Los artículos que se pueden donar son ropa y zapatos en buen estado, electrodomésticos, juguetes, muebles, entre otros.

Añadió que también solicitan artículos de limpieza como pinol, cloro, papel de baño y jabón para manos.

El punto de acopio y el horario

Quienes deseen apoyar al comedor pueden llevar los artículos este domingo 11 de octubre de 10:00 a 16:00 horas, al centro de acopio ubicado en el bulevar Paseo Las Quintas, entre las calles Quinta Bella y Quinta Blanca, en la colonia Las Quintas.

En caso de no poder acudir, pero desear apoyar, pueden realizar un donativo monetario a la cuenta de Inbursa 4658-2887-8326-5646, a nombre de Irasema León Millán.

Para mayor información, pueden comunicarse con Celsa vía WhatsApp al 662-355-7500.

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