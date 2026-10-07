Humberto Solórzano, voz de Wolverine, ofrecerá masterclass de doblaje en Hermosillo

El actor y profesional del doblaje impartirá seis horas de formación y práctica frente al micrófono, con cupo limitado y convivencia al finalizar.

El actor y profesional del doblaje impartirá seis horas de formación y práctica frente al micrófono, con cupo limitado y convivencia al finalizar.

HERMOSILLO, Sonora.- Quienes buscan fortalecer su preparación actoral y desarrollar sus habilidades frente al micrófono tendrán una oportunidad de aprendizaje con el actor y profesional del doblaje Humberto Solórzano, quien ofrecerá una masterclass en Hermosillo.

La jornada se realizará el sábado 24 de octubre en las instalaciones de Talento Sonoro, donde los participantes podrán vivir una experiencia intensiva de seis horas de formación y práctica directamente con el reconocido actor mexicano.

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¿Cuándo será la masterclass de Humberto Solórzano?

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana y tendrá una duración de seis horas, con contenidos enfocados en el trabajo actoral y el desempeño frente al micrófono.

La masterclass está dirigida especialmente a personas interesadas en llevar su preparación profesional a otro nivel y conocer de primera mano herramientas y experiencias relacionadas con la actuación y el doblaje.

Al finalizar la jornada, los asistentes también podrán participar en una convivencia con Humberto Solórzano, un espacio pensado para platicar con el actor, conocerlo de manera más cercana y compartir experiencias.

¿Dónde será el encuentro?

La masterclass tendrá como sede Talento Sonoro, en Hermosillo, Sonora.

Los organizadores señalaron que los lugares son limitados, por lo que las personas interesadas deberán consultar directamente las redes sociales de Talento Sonoro para conocer costos, disponibilidad y detalles de inscripción.

Datos de la Masterclass

Invitado: Humberto Solórzano.

Humberto Solórzano. Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Hora de inicio: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Duración: seis horas.

seis horas. Actividad adicional: convivencia con Humberto Solórzano al finalizar.

convivencia con Humberto Solórzano al finalizar. Lugar: Talento Sonoro, Hermosillo, Sonora.

Talento Sonoro, Hermosillo, Sonora. Cupo: limitado.

Para obtener información sobre inscripciones, costos y disponibilidad, se puede consultar la cuenta oficial de Talento Sonoro en Instagram.