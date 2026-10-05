Hermosillo volverá a superar los 40°C esta semana y podría alcanzar 42°C el jueves antes de que el calor comience a bajar

Hermosillo podría registrar hasta 42°C el jueves, antes de un descenso gradual previsto para el fin de semana. FOTO: BANCO DIGITAL

La nubosidad podría modificar la temperatura de este lunes, mientras que para el domingo se pronostica una máxima de 37°C.

HERMOSILLO, Sonora.- Las temperaturas de 40°C regresarán a Hermosillo esta semana y podrían alcanzar hasta 42°C el jueves 8 de octubre, de acuerdo con el pronóstico de MeteoAlert Hermosillo. El periodo de mayor calor se espera entre miércoles y viernes.

Para el fin de semana, las máximas comenzarían a disminuir, con 39°C el sábado y 37°C el domingo. El descenso continuaría al inicio de la siguiente semana, aunque estas previsiones todavía pueden cambiar conforme transcurran los días.

CALOR EN HERMOSILLO REPUNTARÁ DESDE EL MARTES

El martes 6 de octubre se prevé una temperatura máxima de 40°C, con cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

A partir del miércoles comenzaría el periodo más caluroso de la semana. Para ese día se espera una máxima de 41°C, mientras que el jueves el termómetro podría alcanzar 42°C.

Aunque el pronóstico ubica el periodo de mayor calor entre miércoles y viernes, el reporte proporcionado no precisa una máxima para el viernes.

NUBOSIDAD PODRÍA MODIFICAR LA TEMPERATURA DE ESTE LUNES

Para este lunes 5 de octubre se esperan condiciones menos calurosas, con una máxima de 35°C, cielo medio nublado y 30% de probabilidad de lluvia durante la mañana.

Sin embargo, la temperatura dependerá de la densidad de la nubosidad y de que se presenten precipitaciones.

El lunes existe alta incertidumbre respecto a la temperatura máxima y densidad de la nubosidad, ya que es probable que durante la madrugada haya nubosidad más densa, y con ello provocar un ligero incremento en el potencial de lluvia entre la madrugada y el amanecer”, explicó el portal.

De no presentarse lluvia y disiparse la nubosidad, la temperatura podría subir hasta 39°C, advirtió.

CUÁNDO COMENZARÍA A BAJAR LA TEMPERATURA EN HERMOSILLO

El descenso comenzaría durante el fin de semana y continuaría en los primeros días de la siguiente semana, según las previsiones de MeteoAlert Hermosillo:

Sábado 10 de octubre: máxima de 39°C.

máxima de 39°C. Domingo 11 de octubre: máxima de 37°C.

máxima de 37°C. Lunes 12 de octubre: máxima de 34°C.

máxima de 34°C. Martes 13 de octubre: máxima de 33°C.

El portal señaló que el pronóstico todavía puede cambiar, por lo que las temperaturas previstas para esos días deberán confirmarse conforme se acerquen las fechas.

NO SE PREVÉ UN NUEVO FRENTE FRÍO EN SONORA

El repunte ocurre después del descenso de temperaturas que dejó el primer frente frío de la temporada en Sonora.

Hasta el momento de la emisión del pronóstico citado, MeteoAlert Hermosillo no anticipaba la entrada de un nuevo frente frío al Estado, por lo que un descenso más marcado de temperatura sigue siendo incierto.