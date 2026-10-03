El calor vuelve a subir en Sonora tras el primer frente frío y Hermosillo prevé 41°C el lunes, sin lluvia durante los próximos días

Hermosillo espera máximas de 40°C durante el fin de semana y de 41°C para el lunes 5 de octubre. FOTO: JULIÁN ORTEGA

Agua Prieta y Cananea registraron mínimas de entre 10°C y 12°C, pero el ambiente fresco no se mantendrá por igual en todo el Estado.

HERMOSILLO, Sonora.- El calor terminará su tregua en Sonora: después del descenso de temperaturas que dejó el primer frente frío de la temporada, a inicios de la próxima semana podrían volver a superarse los 40°C, de acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Hermosillo, el repunte se sentirá desde este fin de semana, con máximas de 40°C para el sábado 3 y domingo 4 de octubre, y de 41°C para el lunes 5. El pronóstico difundido por Conagua Sonora indica cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A SUPERARSE LOS 40°C EN SONORA?

Aunque en los próximos días se esperan temperaturas máximas de entre 33°C y 36°C en sectores del noroeste, centro y sur del Estado, los valores podrían superar nuevamente los 40°C al inicio de la próxima semana.

El cambio llegará después de un periodo con temperaturas por debajo de ese umbral, favorecido por el primer sistema frontal de la temporada y las lluvias que dejó Polo.

La previsión actualiza el panorama de calor que se mantuvo en Hermosillo al inicio del otoño, ahora con fechas y valores específicos para los próximos días.

CLIMA EN HERMOSILLO DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE

La tregua del calor no será igual para la capital sonorense durante el fin de semana. Conagua Sonora prevé temperaturas de hasta 40°C, con cielos mayormente despejados.

Para este sábado 3 de octubre se espera una máxima de 40°C y una mínima de 22°C

Sábado 3 de octubre: máxima de 40°C y mínima de 22°C.

máxima de 40°C y mínima de 22°C. Domingo 4 de octubre: máxima de 40°C y mínima de 23°C.

máxima de 40°C y mínima de 23°C. Lunes 5 de octubre: máxima de 41°C y mínima de 23°C.

El lunes será el día con la temperatura máxima más alta del periodo, mientras que las mínimas se mantendrán entre 22°C y 23°C.

AGUA PRIETA Y CANANEA REGISTRARON MAÑANAS MÁS FRESCAS

La llegada del primer sistema frontal provocó un descenso de temperaturas de hasta 10°C en municipios del norte de Sonora.

Según Conagua Sonora, Agua Prieta, Cananea y comunidades aledañas registraron temperaturas mínimas de entre 10°C y 12°C.

Estas mínimas corresponden al norte del Estado y son distintas de las previstas para Hermosillo, donde el pronóstico mantiene noches y mañanas con valores superiores a los 20°C.

DÓNDE CONSULTAR EL PRONÓSTICO POR MUNICIPIO

Las condiciones previstas varían entre las regiones de Sonora. Para revisar las actualizaciones de cada localidad, el Servicio Meteorológico Nacional ofrece un pronóstico del tiempo por municipios.