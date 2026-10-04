Cecyte Sonora investiga agresión contra estudiante y activa Consejo Disciplinario

El Cecyte informó que investiga los hechos ocurridos al exterior de su plantel Hermosillo I La Manga. | Crédito: Cecyte Sonora

El Cecyte Sonora informó que investiga una riña entre estudiantes ocurrida al exterior del plantel Hermosillo I La Manga.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) informó que investiga los hechos ocurridos al exterior de su plantel Hermosillo I La Manga, donde se registró una agresión entre estudiantes que dejó a una de las personas involucradas lesionada.

De acuerdo con el comunicado oficial del Cecyte Sonora, desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido se activaron los procedimientos institucionales y se integró el Consejo Escolar Disciplinario, que deberá analizar el caso conforme al Reglamento Escolar y garantizar el derecho de audiencia de las personas involucradas.

El caso también es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

¿Qué ocurrió con la estudiante del Cecyte?

La información oficial señala que se registró una riña entre estudiantes al exterior del plantel Hermosillo I La Manga y que una de las personas involucradas resultó lesionada.

La FGJE informó previamente que tuvo conocimiento de un caso en el que alumnas del plantel habrían agredido a otra estudiante de manera verbal y física.

El fiscal Gustavo Salas Chávez señaló que la investigación busca establecer las conductas específicas que se cometieron y determinar, conforme a las disposiciones legales, lo que corresponda.

Entiendo que son circunstancias personales las que generaron la agresión, ya estamos actuando nosotros, estamos estableciendo las conductas particulares que se cometieron y estamos avanzando para en su momento determinar lo que conforme a derecho proceda”, declaró el fiscal.

La autoridad estatal indicó que la estudiante se encuentra fuera de peligro y que existe coordinación entre las autoridades, la familia y las instituciones educativas para esclarecer lo sucedido.

¿Qué está haciendo Cecyte Sonora por el caso?

El Cecyte informó que activó sus procedimientos institucionales desde que tuvo conocimiento de la situación.

Como parte de estas acciones se integró el Consejo Escolar Disciplinario, instancia que deberá revisar lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes de acuerdo con el Reglamento Escolar.

El colegio señaló que este procedimiento se realizará respetando el derecho de audiencia de las partes involucradas.

Esto significa que la institución deberá escuchar las versiones correspondientes antes de determinar las acciones que procedan dentro del ámbito escolar.

¿La Fiscalía también investiga la agresión?

Sí. La FGJE Sonora mantiene una investigación sobre los hechos.

De acuerdo con lo informado por el fiscal general, la autoridad busca establecer qué conductas se cometieron y reunir los elementos necesarios para determinar lo que corresponda conforme a la legislación.

La investigación de la Fiscalía y el procedimiento disciplinario del Cecyte corresponden a ámbitos distintos. Mientras la autoridad ministerial analiza los hechos desde el marco legal, el colegio lleva a cabo su propio procedimiento conforme a sus normas internas.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la versión difundida en redes sociales?

Después de que en redes sociales circularan versiones sobre la identidad de la estudiante y se señalara que podría tratarse de una persona trans, el fiscal general evitó confirmar esos señalamientos.

Salas Chávez explicó que la investigación se realiza con perspectiva de género, pero precisó que la Fiscalía centra sus actuaciones en los hechos que puedan acreditarse.

Nosotros nos estamos vinculando directamente a los hechos en concreto, más allá de las posibles preferencias sexuales de la víctima”, señaló.

El fiscal agregó que la actuación de la autoridad se realizará conforme a las disposiciones legales establecidas en el Código Penal.

Nosotros estamos actuando conforme a las disposiciones legales que existen en el Código Penal y ese será el marco de actuación en el que nos vamos a circunscribir”, recalcó.

Cecyte mantiene comunicación con la familia

El colegio informó que mantiene comunicación y acompañamiento con la familia de la estudiante afectada.

Además, señaló que existe coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar seguimiento al caso.

La institución no dio a conocer públicamente la identidad de las estudiantes involucradas ni otros datos personales relacionados con la víctima.

¿Qué medidas tomará el plantel para prevenir nuevos casos?

Además de investigar lo ocurrido, Cecyte Sonora anunció que reforzará las acciones de prevención y sensibilización contra la violencia y la discriminación.

Estas actividades se desarrollarán mediante #CecyteContigo, programa a través del cual el colegio busca fortalecer las acciones de atención y prevención dentro del plantel.

En su comunicado, Cecyte Sonora señaló que mantiene una política de cero tolerancia a la violencia y reiteró su compromiso con la seguridad, la dignidad, la no discriminación y el debido proceso.

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