Localizan sano y salvo a conserje de primaria reportado como desaparecido en Hermosillo

José Almada “N”, de 47 años, fue ubicado este domingo en la colonia Dunas; informó que se ausentó voluntariamente y que no fue víctima de algún delito.

HERMOSILLO, Sonora.- José Almada “N”, de 47 años, conserje de una escuela primaria en Hermosillo, fue localizado sano y salvo este domingo, luego de que se reportara su no localización desde el pasado 2 de octubre.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que el hombre fue ubicado alrededor de las 10:42 horas en inmediaciones de la colonia Dunas.

Localizado sano y salvo conserje de primaria reportado como desaparecido en Hermosillo



* Se ausentó voluntariamente y confirmó no haber sido víctima de delito



Hermosillo, Sonora, 4 de octubre de 2026.- Sano y salvo fue localizado José Almada “N”, de 47 años, conserje de una… pic.twitter.com/Hyva2rHIiW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 4, 2026

Durante la entrevista, Almada “N” señaló que su ausencia fue voluntaria y que decidió caminar sin rumbo definido para despejarse ante situaciones personales.

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Asimismo, manifestó que no fue víctima de ningún delito y se confirmó que se encontraba en buen estado físico y de salud.

La FGJES indicó que mantiene las acciones de búsqueda e investigación en casos de personas desaparecidas o no localizadas hasta establecer su paradero y verificar que se encuentren fuera de riesgo.