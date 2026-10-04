Abastece Marina por aire a zonas afectadas por el huracán “Polo”

Algunas comunidades de Sonora continúan con dificultades de acceso por tierra

CIUDAD DE MÉXICO. A días del paso del huracán “Polo”, comunidades de Sonora continuaron con dificultades de acceso por tierra, al grado que la Secretaría de Marina tuvo que mantener puentes aéreos para llevar agua y alimentos a pobladores afectados.

La dependencia informó que elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias utilizaron una aeronave de la Armada para abastecer dos localidades de Guaymas, a las que el traslado terrestre seguía complicado.

El primer puente aéreo fue establecido hacia Adolfo de la Huerta, donde fueron entregadas 150 despensas y 460 litros de agua embotellada.

Posteriormente, los marinos volaron hacia el ejido El Yaqui, también en Guaymas, para llevar otras 50 despensas y 186 litros de agua.

“Personal naval distribuyó durante ambos puentes aéreos un total de 200 despensas y 646 litros de agua embotellada”, reportó la dependencia.

La Marina explicó que el operativo permitió introducir ayuda humanitaria a “zonas afectadas que presentan dificultades de comunicación terrestre”.

El ejido Cruz de Piedra, en Empalme, presentó zonas inundadas tras las lluvias generadas por el huracán Polo. FOTO: JULIÁN ORTEGA

La emergencia también obligó a mantener una cadena de abastecimiento desde otros puntos de Sonora y Sinaloa.

En Navojoa, personal naval entregó 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua potable para los damnificados por “Polo”.

Además, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” arribó a Topolobampo, Sinaloa, con mil 600 despensas, tres vehículos militares tipo Ural y más de 4 mil litros de agua potable.

El cargamento comenzó a ser preparado para su traslado hacia las localidades donde fuera requerido, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

La Armada mantiene el Plan Marina en Fase de Recuperación, con capacidades aéreas, terrestres y marítimas desplegadas en el litoral del Pacífico, indicó.