El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto ayer decidió entregarse tras ser señalado por la muerte de al menos ocho pacientes que recibieron los llamados “sueros vitaminados”

Por fin hubo noticias del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto que ayer decidió entregarse tras ser señalado por la Fiscalía General de Justicia de Sonora en relación con la muerte de al menos ocho pacientes que recibieron los llamados “sueros vitaminados” y ahora lo que esperan las familias de las víctimas y la sociedad es justicia.

Desde mayo pasado, Verduzco Soto permaneció prófugo y finalmente se entregó después de que se le aseguraron bienes y vehículos, bloquearon cuentas bancarias y detuvieron a personas acusadas por presunto encubrimiento, hubo cateos; ahora deberá enfrentar el proceso y serán los tribunales quienes determinen responsabilidades.

El comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, fue quien informó que el médico se entregó porque su estado de salud es delicado y que presentaba una “amputación reciente”, pero esto es sólo la parte legal de un caso que trascendió a nivel nacional.

Luego de este lamentable hecho que cobró la vida de nueve personas, todas las autoridades involucradas deberán evitar que se repitan tragedias como esta, donde un médico se encargaba de promocionar tratamientos que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, evidenciaron mala praxis, además que operaba en una clínica abierta al público e incluso en otras ciudades de la entidad sin que fuera detectado.

La pausa en las nuevas incorporaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro no significa, a decir de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el programa vaya a suspenderse, pero sí deja en espera a los jóvenes que buscaban una oportunidad y ahora tendrán que esperar hasta enero de 2027.

En la “mañanera del pueblo” de ayer, la mandataria respondió los cuestionamientos después de que el domingo la Secretaría del Trabajo, encabezada por Marath Baruch Bolaños, informó brevemente que la plataforma había cerrado en octubre, sin precisar cuándo se reanudarían las vinculaciones; ese escueto mensaje desató críticas y, entre ellas, la versión de que se había terminado el recurso público.

Claudia La presidenta Sheinbaum explicó que no habrá

Sheinbaum nuevas inscripciones el resto de 2026 porque prácticamente se alcanzó la meta anual de 500 mil beneficiarios; en junio reporta que había 362 mil incorporados, 72% del objetivo.

Para muchos, el argumento puede entenderse desde la planeación, pero el freno deja preguntas como cuántos jóvenes de 18 a 29 años dependen de este programa como su entrada al mercado laboral y qué tan preparado está ese mercado para absorberlos si el programa llega a saturarse.

Desde enero de 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido una de las principales apuestas sociales de la Cuarta Transformación, por eso habrá mucha atención el año próximo para ver si se amplía y cómo se reactiva.

La “operación cicatriz” en Morena está a toda marcha y así se vio con la reciente designación de Andrea Chávez, aspirante a Gobernadora de Chihuahua, que perfila como la próxima candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez.

Lo que más señalaron dentro y fuera de ese partido es que sin convocatoria ni encuesta, Morena designa a Andrea Chávez coordinadora en Ciudad Juárez después que no pudo ganar la coordinación estatal para Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional de Chihuahua.

“No fue dedazo”, explica el coordinador de los diputados federales morenistas, Ricardo Monreal, sino fue un “esfuerzo por la unidad”, de ahí este nombramiento a Chávez, senadora con licencia y cercana al grupo de controvertido senador Adán Augusto López.

También se busca un acercamiento con Tatiana Clouthier, aspirante a la gubernatura de Nuevo León que se quedó en el camino y acaba de declarar que Morena traicionó sus principios.