La Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, agregó que las acciones para ubicar posibles falsos retenes continúan y advirtió que no tolerará actuaciones al margen de la ley

La Fiscalía General de la República aseguró que, hasta ahora, no ha encontrado elementos que confirmen que personal de esa institución haya extorsionado a conductores en retenes instalados en carreteras de Sonora, luego de las denuncias públicas de al menos dos ciudadanos.

La dependencia informó, a través de sus redes sociales, que realizó investigaciones internas y operativos para determinar si quienes participaron en estos hechos pertenecen a la institución. El resultado, hasta el momento, fue negativo.

“La institución ha llevado a cabo diversos operativos, en conjunto con integrantes del gabinete de seguridad y autoridades estatales, para identificar si se trata de personal de la institución, sin que hasta ahora se haya confirmado lo anterior”, señaló la FGR.

La Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, agregó que las acciones para ubicar posibles falsos retenes continúan y advirtió que no tolerará actuaciones al margen de la ley, ya sea de integrantes de la institución o de civiles que se hagan pasar por autoridades.

El problema es que, mientras la investigación oficial l Ernestina no encuentra Godoy responsables, las denuncias de los ciudadanos siguen ahí y requieren una respuesta clara.

Uno de los afectados, Manuel Burboa, de 76 años y residente de Tucson, Arizona, incluso anunció que acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el despojo que asegura haber sufrido durante su viaje a Hermosillo.

De acuerdo con su relato, varias personas que se identificaron como elementos de la FGR lo detuvieron en un retén sobre la carretera Internacional y le pidieron su cartera. Posteriormente, dijo, fue despojado de 6 mil pesos y 100 dólares.

Más allá de si quienes participaron eran o no agentes federales, el hecho plantea una pregunta que corresponde responder a las autoridades: ¿Quiénes están instalando estos retenes y con qué propósito?

La Secretaría de Marina plantea evolucionar su estrategia naval con un esquema de “defensa en profundidad”, con el que busca ampliar la vigilancia, anticiparse a amenazas y tener capacidad de respuesta por mar, aire y tierra.

Durante la conmemoración de los 205 años del nacimiento de la Armada de México, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, explicó que esta estrategia permitirá “actuar antes, observar más lejos, permanecer más tiempo y responder oportunamente”.

El planteamiento suena bien, sobre todo para un País con más de 11 mil kilómetros de litoral y

l Raymundo Morales más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas. También se destacó que esas capacidades pueden utilizarse para atender emergencias, rescatar personas y llevar ayuda a comunidades incomunicadas, como ocurre con el Plan Marina.

Pero hay una parte que quedó pendiente: ¿Cuánto costará esta nueva estrategia y cómo se financiará?

No se explicó cuánto dinero se destinará para ampliar esas capacidades, si habrá una partida presupuestal específica ni si la Armada comprará nuevos buques, aeronaves, helicópteros, sistemas de vigilancia u otro equipo para hacer realidad este esquema.

El almirante Raymundo Morales también sostuvo que “nuestro mayor poder está en el mar”.

Por cierto, en la misma ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las instituciones armadas a actuar bajo una convicción democrática, además de asegurar que nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo.

“Las fuerzas armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo. Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, así lo estableció la titular del Ejecutivo federal.