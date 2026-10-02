Hermosillo vende mil 970 casas en seis meses y la mayoría cuesta hasta un millón 50 mil pesos, según Canadevi Sonora

Canadevi Sonora reportó mil 970 viviendas escrituradas en Hermosillo durante el primer semestre de 2026. FOTO: ESPECIAL

Las operaciones registradas entre enero y junio de 2026 generaron una derrama económica de más de 2 mil 377 millones de pesos.

HERMOSILLO, Sonora.— La venta de mil 970 viviendas en Hermosillo durante el primer semestre de 2026 generó una derrama económica de más de 2 mil 377 millones de pesos, informó Ricardo Yánez Navarro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Sonora.

Las casas con un valor de hasta un millón 50 mil pesos fueron las más vendidas, con mil 330 unidades escrituradas entre enero y junio. Esta cantidad equivale al 67.5% del total, es decir, aproximadamente dos de cada tres viviendas comercializadas en ese periodo.

¿CUÁLES FUERON LAS CASAS MÁS VENDIDAS EN HERMOSILLO?

Las viviendas de hasta un millón 50 mil pesos generaron una derrama económica de 868 millones 590 mil 703 pesos.

Le siguieron las casas con precios de entre 2 millones 400 mil y 3 millones 200 mil pesos, con 138 unidades vendidas y una derrama de 385 millones 595 mil 341 pesos.

Los rangos destacados por Canadevi Sonora fueron:

Hasta un millón 50 mil pesos: mil 330 viviendas escrituradas, con una derrama de 868 millones 590 mil 703 pesos.

mil 330 viviendas escrituradas, con una derrama de 868 millones 590 mil 703 pesos. Entre 2 millones 400 mil y 3 millones 200 mil pesos: 138 viviendas escrituradas, con una derrama de 385 millones 595 mil 341 pesos.

Estas cifras corresponden a operaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 y no a un inventario de casas disponibles para comprar.

CANADEVI REPORTA UN COMPORTAMIENTO SIMILAR AL DE 2025

Yánez Navarro señaló que durante 2025 se escrituraron alrededor de 9 mil 500 viviendas nuevas en Sonora, de las cuales 4 mil 808 correspondieron a Hermosillo.

El dirigente indicó que este año presenta un comportamiento similar al anterior. Además, mencionó los desarrollos inscritos en el programa municipal Sello H, donde se contempla construir alrededor de 10 mil 500 casas.

“En Sonora, el año pasado fueron alrededor de 9 mil 500 viviendas nuevas escrituradas, y en Hermosillo, 4 mil 808 viviendas. Este año va muy similar el 2025. Con el programa Sello H del Municipio inscribimos alrededor de 18 ó 20 fraccionamientos de desarrollo de Canadevi donde se construirán alrededor de 10 mil 500 casas”, puntualizó.

Las viviendas previstas en esos desarrollos corresponden a proyectos por construir; no forman parte del total de casas vendidas entre enero y junio.

HERMOSILLO SUMA 23 MIL 611 VIVIENDAS CONSTRUIDAS DESDE 2021

De 2021 a junio de 2026 se han construido 23 mil 611 viviendas en Hermosillo, señaló el presidente de Canadevi Sonora.

De ese total, 60.3% fueron de interés social, con un valor de hasta un millón 50 mil pesos, de acuerdo con la clasificación presentada por el dirigente.

El conjunto de las viviendas construidas durante ese periodo representó una derrama económica de 28 mil 886 millones 350 mil 760 pesos para la ciudad.