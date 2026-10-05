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El Imparcial / Arizona / Douglas-Agua Prieta

Camioneta con placas falsas del gobierno de EEUU termina abandonada; detienen a 10 inmigrantes

El conductor abandonó una Dodge Ram 1500 al detectar a los agentes y escapó; la camioneta tenía placas falsas y calcomanías del Servicio Forestal de Estados Unidos.

Camioneta con placas falsas del gobierno de EEUU termina abandonada; detienen a 10 inmigrantes

La Patrulla Fronteriza aseguró una camioneta con placas falsas donde presuntamente serían transportados 10 inmigrantes cerca de Douglas.

AGUA PRIETA.- Cerca de la ciudad de Douglas, en una zona despoblada, agentes de la Patrulla Fronteriza detivieron a 10 inmigrantes que pretendían ser transportados en una camioneta con placas falsas y calcomanías del Servicio Forestal de los Estados Unidos; informó esta mañana la oficina de comunicación de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.

Las autoridades estadounidenses no revelaron el día en el que sucedieron los hechos, sin embargo, si proporcionaron detalles de las acciones que derivaron con la detención de 10 personas y el aseguramiento de un vehículo Dodge Ram 1500, de color blanco modelo 2014.

El informe establece que durante recorridos de prevención y vigilancia en una zona despoblada, elementos de la Patrulla Fronteriza de la Estación Douglas, observaron una camioneta pickup realizando un giro rápido cerca del área fronteriza.

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Ante dicha situación, los oficiales procedieron a rastrear el vehículo utilizando tecnología de vigilancia y procedieron a detenerlo, sin embargo, el conductor, al percatarse de la presencia de los oficiales, huyó y abandonó el vehículo en un callejón.

Cuando los elementos de la Patrulla Fronteriza revisaron el vehículo, se percataron que contaba con calcomanías del Servicio Forestal de los Estados Unidos y placas de licencia falsas del Gobierno.

Además, iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, donde lograron ubicar en un terreno baldío a 10 inmigrantes, quienes presuntamente serían trasladados en el pickup de manera ilegal por el conductor que escapó de los oficiales.

Los detenidos, todos extranjeros sin permiso legal de ingresar a los Estados Unidos, fueron trasladados a la Estación Douglas para su procesamiento conforme a la ley federal de migración.

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