Recorrido Rosa en San Luis: habrá caminata y carrera de 5K contra el cáncer de mama

Una caminata abierta a todas las edades y, por primera vez, una carrera de 5 kilómetros formarán parte del Recorrido Rosa que se realizará el próximo viernes 16 de octubre en San Luis Río Colorado l Foto: Cortesía

La actividad será el 16 de octubre en el Andador Turístico de la calle Tercera; también habrá Feria de la Salud y Mercado Rosa.

San Luis Río Colorado, Sonora.— Una caminata abierta a todas las edades y, por primera vez, una carrera de 5 kilómetros formarán parte del Recorrido Rosa que se realizará el próximo viernes 16 de octubre en San Luis Río Colorado, como parte de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama.

El evento será organizado por DIF Municipal, en coordinación con la Dirección del Deporte Municipal y la Dirección de Salud Pública Municipal, dentro de la campaña “Por Amor a Ti” y las actividades del Mes Rosa.

La jornada tendrá como punto de encuentro el Andador Turístico de la calle Tercera, donde además se instalarán una Feria de la Salud y un Mercado Rosa.

En la Feria de la Salud participarán instituciones del sector salud y educativas, que ofrecerán información relacionada con la prevención y el cuidado de la salud.

El Mercado Rosa, por su parte, buscará generar un espacio para impulsar el emprendimiento local y promover la participación de personas sobrevivientes de cáncer de mama.

La caminata estará abierta a personas de todas las edades, mientras que quienes quieran participar en la carrera de 5 kilómetros podrán realizar su registro de manera gratuita.

El DIF Municipal destacó que la actividad busca fomentar el autocuidado y la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.