Avioneta se estrella en un campo agrícola de Yuma; piloto resulta herido

El único ocupante fue rescatado del avión y trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida

Yuma, Arizona.— Una avioneta se estrelló la mañana de este lunes en un campo agrícola de Yuma, donde el piloto, único ocupante de la aeronave, resultó herido y tuvo que ser rescatado del interior.

La Oficina del Alguacil del Condado de Yuma informó que alrededor de las 08:19 horas recibió el reporte de un accidente aéreo cerca de la calle 12 del Condado y al sur de la avenida G.

Al llegar los agentes, localizaron al piloto consciente dentro de una aeronave civil monomotor con capacidad para dos personas.

Elementos de Rural Metro acudieron al lugar y realizaron las maniobras para sacar al piloto de la aeronave.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Onvida Health, donde recibió atención médica por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

El accidente permanece bajo investigación y, hasta el momento, la autoridad no ha informado qué provocó que la aeronave terminara estrellándose en el campo agrícola.

La Oficina del Alguacil pidió a quienes tengan información sobre el incidente comunicarse al 928-783-4427 o a 78-CRIME para proporcionar información de manera anónima.