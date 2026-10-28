Roban hasta puertas, cocina integral y cableado de una casa en Mexicali; vinculan a imputado

Fernando “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado a casa habitación l Foto: cortesía

El robo ocurrió en agosto en la colonia Santa María. La Fiscalía señala que el imputado habría actuado con otro hombre y que parte de los objetos fue trasladada a otra vivienda de la misma avenida.

Mexicali, Baja California.-Un refrigerador, una lavadora, puertas, una cocina integral, cableado eléctrico y otros bienes fueron presuntamente sustraídos de una vivienda de la colonia Santa María, en Mexicali, durante los primeros días de agosto. Por estos hechos, Fernando “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado a casa habitación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el imputado habría ingresado al inmueble, ubicado sobre la avenida Padre Kino, en complicidad con otro sujeto, de donde ambos presuntamente retiraron muebles, aparatos de refrigeración y diversos artículos que formaban parte de las instalaciones de la casa.

La investigación señala que el robo también ocasionó daños considerables al inmueble, debido a la sustracción de puertas, cableado eléctrico y otros componentes de la vivienda.

Trasladaron parte de los objetos a otra casa

Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, después del presunto robo, los involucrados trasladaron parte de los objetos sustraídos a otra vivienda ubicada sobre la misma avenida Padre Kino, en la colonia Santa María.

El 22 de octubre se realizó la audiencia inicial, luego del cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a Fernando “N”.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa. Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria; el imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia.