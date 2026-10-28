Detienen en Tecate a ruso buscado por la Interpol; llevaba una granada y credenciales falsas de la CIA

los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad y le marcaron el alto para verificar las condiciones del conductor, quien se identificó como Iván “N”, de 43 años l Foto cortesía

El hombre, de 43 años, fue interceptado por circular a exceso de velocidad en la colonia Mayab.

Tecate,B.C.-Un hombre de origen ruso, presuntamente buscado por autoridades de Estados Unidos y Rusia, fue detenido en Tecate cuando circulaba a exceso de velocidad y, durante una revisión, agentes le encontraron una granada de fragmentación, documentos apócrifos que supuestamente lo acreditaban como integrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otros dispositivos electrónicos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó que la intervención ocurrió alrededor de las 15:20 horas del miércoles 28 de octubre, sobre el bulevar Fundadores, en la colonia Mayab, como parte del Operativo Tecate.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad y le marcaron el alto para verificar las condiciones del conductor, quien se identificó como Iván “N”, de 43 años, originario de Rusia.

Durante la revisión preventiva, los oficiales localizaron una granada de fragmentación, un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un detector de señal y documentos que presuntamente lo identificaban como integrante de la CIA, los cuales fueron descritos por la autoridad como apócrifos.

También llevaba sirenas y altoparlantes

En la camioneta, los agentes detectaron un sistema de sonido de emergencia que incluía sirenas y altoparlantes. Según la SSCBC, el conductor no justificó la presencia de estos equipos durante la intervención.

Al revisar sus datos generales, las autoridades confirmaron, según el comunicado, que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención relacionada con requerimientos de las embajadas de Rusia y Estados Unidos. El hombre también manifestó haber pertenecido a las fuerzas armadas rusas.

La dependencia no precisó en el boletín los delitos por los que era requerido ni ofreció detalles sobre las presuntas investigaciones en su contra en esos países.

El detenido, junto con la granada, los documentos, los dispositivos electrónicos y la camioneta, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana para las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron también la Policía Municipal de Tecate, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).