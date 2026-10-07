Tecate busca atraer industrias que ya no encuentran terrenos disponibles en Tijuana

Tecate busca aprovechar sus espacios industriales disponibles para atraer nuevas inversiones a la región. Foto: Cortesía

El municipio tiene cinco parques industriales en desarrollo y busca fortalecer su proveeduría para aprovechar la cercanía con Tijuana y recibir nuevas inversiones.

Tijuana BC.- Tecate busca aprovechar la disponibilidad de espacios industriales que todavía existe en el municipio para atraer nuevas inversiones, particularmente empresas que enfrentan dificultades para encontrar terrenos disponibles en Tijuana.

La presidenta de Canacintra Tecate, Mariana Manzano, señaló que actualmente se desarrollan cinco parques industriales en el municipio, varios de ellos todavía en construcción, lo que representa una oportunidad para ampliar la capacidad industrial de la ciudad.

Explicó que uno de los objetivos es fortalecer la cadena de suministro para que las empresas que lleguen puedan instalarse de manera efectiva y encuentren las condiciones necesarias para desarrollar sus operaciones.

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¿Por qué Tecate busca atraer industrias de Tijuana?

Manzano destacó que una de las principales ventajas de Tecate es su cercanía con Tijuana, donde la disponibilidad de terrenos industriales comienza a ser más limitada.

Sabemos que Tijuana ya está un poquito más limitado y por la cercanía lo que les comentaba, estamos demasiado cerca”

Ante esta situación, la intención es que Tecate funcione como un aliado comercial para recibir empresas que ya no encuentren suficiente capacidad de terreno en Tijuana, pero que busquen mantener su operación cerca de esta ciudad.

La presidenta de Canacintra Tecate consideró que la disponibilidad de naves industriales permite ofrecer alternativas a compañías que analizan instalarse en la región y requieren espacios para comenzar o ampliar sus operaciones.

¿Qué ventajas ofrece Tecate a nuevas empresas?

Además de los espacios industriales, Manzano destacó la existencia de una garita internacional en Tecate, cuyos cruces suelen ser más ágiles, de acuerdo con lo señalado por la representante empresarial.

Añadió que también se busca ampliar los horarios de operación de la garita para mantener esta condición como una de las fortalezas del municipio frente a otras opciones de la región.

“Tenemos esas como fortalezas”, afirmó, al referirse tanto a la disponibilidad de naves industriales como a la infraestructura fronteriza con la que cuenta Tecate.

Sin embargo, señaló que para aprovechar estas condiciones será necesario continuar desarrollando la proveeduría local y generar una cadena de suministro capaz de atender las necesidades de las nuevas industrias.

¿Qué industrias están creciendo en Tecate?

Actualmente, Canacintra Tecate cuenta con 142 industrias afiliadas, pertenecientes a sectores como metalmecánico, plástico y dispositivos médicos, además de otros segmentos de la actividad industrial.

Entre los sectores con mayor presencia destaca el metalmecánico, aunque también comienza a tomar fuerza la industria de dispositivos médicos.

“Está muy fuerte el tema metalmecánico, pero también se está desarrollando el tema de dispositivos médicos”, explicó Manzano.

La representante empresarial consideró que el fortalecimiento de la proveeduría será fundamental para consolidar el crecimiento industrial de Tecate y aumentar su atractivo para las empresas que buscan instalarse en Baja California.